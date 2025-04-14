الجزائر تعود لتصدير الغاز المسال “جي أن أل” إلى هذا البلد الأوروبي

تمكنت الجزائر خلال شهر مارس الماضي، من تعزيز حضورها في سوق الغاز المسال الأوروبي، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية 2024.

ووفقا لبيانات أوردتها وحدت أبحاث الطاقة، الاثنين، صدّرت الجزائر شحنة من الغاز المسال إلى اسبانيا خلال الشهر الماضي، حيث بلغت 0.182 مليون طن، من اجمالي صادرات هذه المادة التي بلغت 1.16 مليون طن، إلى وجهات متعدّدة.

وتعدّ إسبانيا ثالث أكبر دولة مستوردة للغاز المسال الجزائري في العام 2024، بنحو 1.66 مليون طن، خلف تركيا 4.05 مليون طن وفرنسا 3.26 مليون طن، كما تعدّ الدولة الأوربية من بين أبرز مستوردي الغاز الطبيعي الجزائري سنويا، بعد إيطاليا.

الجزائر ترفع صادراتها من الغاز إلى هذا البلد الأوروبي

استعادت الجزائر، خلال شهر مارس الماضي، صدارة قائمة أكبر مصدّري الغاز إلى إسبانيا، بعد أن تراجعت إلى المرتبة الثانية شهري جانفي وفيفري الماضيين.

ووفقا لبيانات رسمية أوردتها منصة “الطاقة”، بلغت صادرات الجزائر من الغاز إلى اسبانيا، شهر مارس الماضي، 12,21 تيراواط/ساعي، وبنسبة 33,4% من إجمالي صادرات إسبانيا للغاز.

كما سجّلت صادرات الغاز الطبيعي الجزائري، عبر أنبوب “ميد غاز” إلى إسبانيا الشهر الماضي، زيادة بـ 0,8 تيراواط/ساعي، عن نفس الفترة من السنة الماضية، حيث بلغت صادرات شهر مارس الماضي مستوى 9,51 تيراواط/ساعي.

وعادت شحنات الغاز المسال الجزائري إلى إسبانيا، في مارس، بعد أن توقفت شهر ديسمبر 2024 وشهري جانفي وفيفري 2025، بسبب الأشغال في محطة آرزيو، إذ وصلت خلال ذات الشهر إلى 2,70 تيراواط/ساعي، مقارنةً بـ3,52 تيراواط/ساعة في الشهر نفسه من العام الماضي (2024).