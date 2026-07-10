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الجزائر
"إعادة تنشيط علاقات التعاون والصداقة بين البلدين"

الجزائر تعيد فتح مجالها الجوي أمام الطيران المالي

الشروق أونلاين
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الجزائر تعيد فتح مجالها الجوي أمام الطيران المالي
أرشيف
طائرة مالية

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بيان يوم الجمعة، أن الجزائر قررت إعادة فتح مجالها الجوي بالكامل أمام حركة الطيران المالية. بعد ما يقارب 14 شهرا من الغلق.

وجاء في البيان:”قررت الجزائر ابتداء من اليوم الجمعة 10 جويلية 2026، إعادة فتح مجالها الجوي الوطني بالكامل أمام حركة الطيران المالية”.

ويشمل هذا القرار “كل الرحلات الجوية المتوجهة والقادمة من دولة مالي، عبر مختلف الوجهات الدولية”، يضيف المصدر.

ويوم 7 أفريل 2025، أعلنت الجزائر غلق مجالها الجوي أمام الطيران المتوجّه إلى مالي والقادم منها. وأرجعت ذلك إلى “الاختراق المتكرر من طرف دولة مالي لمجالنا الجوي”.

الحكومة الانتقالية في مالي تعلن عودة سفيرها لدى الجزائر 

من جهتها، أعلنت الحكومة الانتقالية في مالي، عن إعادة سفيرها لدى الجزائر. إلى جانب فتح مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية والعسكرية القادمة من الجزائر والمتوجّهة إليها.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية في مالي، عن المتحدث باسم الحكومة المالية العميد عيسى عثمان كوليبالي، فإن هذه القرارات تأتي في إطار إعادة تنشيط علاقات التعاون والصداقة بين البلدين.

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