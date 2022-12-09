 “الجزائر” تغيب عن المنتدى العالمي الثالث للملاكمة بدبي

بحضور أبطال العالم الأولمبيين وغيرهم من الأساطير

لن تشارك الجزائر في المنتدى العالمي الثالث للملاكمة الذي تحتضنه دبي منذ الجمعة إلى غاية الأحد ويعود السبب إلى أن الاتحاد الدولي للملاكمة راسل رسميا اللجنة الأولمبية الجزائرية، طالبا استفسارات حول توقيف رئيس الاتحادية الجزائرية للملاكمة السابق بتاريخ 28 سبتمبر المنصرم، وانتخاب رئيس جديد لاستكمال ما تبقي من العهدة الأولمبية (2020-2024)، خلال الجمعية العامة الانتخابية التي جرت أشغالها شهر نوفمبر المنصرم بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بالسويدانية.

غياب الجزائر عن الحدث العالمي لهذه اللعبة يطرح العديد من الاستفهامات خاصة قبل الألعاب الأولمبية المقرر بباريس سنة 2024، في وقت يتواجد وفد من اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية برئاسة عبد الرحمان حماد، بفرنسا حيث سيجتمعون باللجنة المنظمة للألعاب الاولمبية والبارالمبية باريس 2024، لتحضير الموعد الأولمبي السنة القادمة.

وقال مصدر من وزارة السباب والرياضة للشروق أن الاتحاد الدولي للملاكمة منح اللجنة الاولمبية الجزائرية تارخ 30 نوفمبر المنصرم من أجل تقديم استفسارات حول تنحية الرئيس السابق وانتخاب رئيس جديد، غير أنه لا يعرف إلى يومنا مصير هذا الرد المقدم من طرف اللجنة الأولمبية، وسبب عدم دعوة الاتحاد الدولي للملاكمة الجزائر لحضور المنتدى العالمي بدبي، علما أن رياضة أخرى كانت قد عانت من نفس المشكل وهي اتحادية كرة اليد التي عادت إلى الشرعية بعد تدخل الاتحاد الدولي للعبة.

وكان رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة الروسي عمر كريمليف قد زار شهر جويلية المنصرم بمناسبة الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي للعبة ووعد يومها منح الجزائر مركز تحضير المنتخبات الوطنية غير أنه بسبب المشاكل التي تحدث في هذه الرياضة تم نقلها إلى دول افريقية أخرى.

وكان رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة، قد أكد عن إعادة إطلاق المنتدى العالمي، والذي يقام بالإمارات لتوحيد جميع أصحاب المصلحة في الملاكمة من جميع أنحاء العالم للمرة الثالثة في التاريخ، علما أن المنتدى العالمي للملاكمة هو عبارة عن منصة تمكن جميع المشاركين في حركة الملاكمة الدولية من تبادل الأفكار علانية والتعلم من أفضل الممارسات في صناعة الرياضة وإنشاء اتصالات جديدة، وستتاح الفرصة للضيوف في المنتدى العالمي للملاكمة، للمشاركة في الندوات والموائد المستديرة، بالإضافة إلى تبادل الآراء والأفكار مع خبراء ملهمين ونجوم ملاكمة عالميين وكبار المسؤولين في المنظمات الدولية الرائدة.

ويحضر المنتدى عدد من أبطال العالم الأولمبيين وغيرهم من أساطير الرياضة،حيث أثبتت النسختين الأوليتين للمنتدى، اللذان عقدتا في 2018 و2019، نجاحا كبيرا، وكان لا بد من تأجيل النسخة الثالثة بسبب كورونا، ولكن تم إطلاقها أخيرًا هذا العام في الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لأعلى معايير التنظيم والضيافة.