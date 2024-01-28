الجزائر تفتك المرتبة الأولى عالميا في جائزة “إينرجي غلوبال”

عن مشروع المدينة البيئية "تفيلالت تجديت" بغرداية

توجت جمعية “قصر تافيلالت” بغرداية، بالمرتبة الأولى في الجائزة العالمية “إينرجي غلوبال” بالنرويج، عن مشروع المدينة البيئية “تفيلالت تجديت”، من بين 2000 مشروع شارك من 180 بلد.

وتسلّم نوح أحمد، رئيس جمعية “قصر تافيلالت” بغرداية، وهو عضو بالمرصد الوطني للمجتمع المدني، جائزة المرتبة الأولى لهذه المسابقة العالمية، عن مشروعه “المدينة البيئية تفيلالت تجديت بولاية غرداية”. وحضر حفل تسليم جوائز المسابقة، ممثل السفارة الجزائرية بالنرويج والأمين العام لمؤسسة “أميدول”.

ويضم مشروع “قصر تافيلالت” الحائز على هذه الجائزة أكثر من 1000 سكن شيّد على أرضية صخرية وفقا لمعايير معمارية ومناخ حيوي، تجمع بين الهندسة المعمارية والتنمية المستدامة، مع المحافظة على البيئة وإطار معيشي مريح.

وأضحى هذا المشروع نموذجا في مجال المحافظة على التراث المعماري الذي يجمع بين العصرنة والراحة المعيشية والمناخ الحيوي وكذلك البيئة باستخدام مواد بناء محلية، وهو ما أهله للحصول على الجائزة الأولى من جامعة الدول العربية للبيئة سنة 2014.

وأنجز قصر “تافيلالت” باستعمال مواد محلية مع احترام معايير تسيير اقتصادي للمياه، وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي واسترجاع النفايات المنزلية.

وقد صمم قصر “تافيلالت”، الذي أطلق سنة 1997 وشيّد فوق موقع صخري على مساحة 22 هكتارا ويضم أزيد من 1000 سكن، بخصائص بيئية وفق نظرة معمارية تهدف إلى تحسين نوعية الحياة، مع مساحات خضراء وبساتين أشجار، مع الأخذ في الاعتبار خصوصيات الموروث المعماري القديم والمحافظة على البيئة.