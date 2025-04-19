الجزائر تفتك مناصب قيادية في هيئات إعلامية مغاربية وإفريقية

حققت الجزائر مكاسب جديدة على الساحتين الإقليمية والقارية في مجال الإعلام، بعد افتكاكها لعدة مناصب قيادية خلال المؤتمرين التأسيسيين لكل من الاتحاد المغاربي للصحفيين والشبكة العربية – الإفريقية للصحفيين والإعلاميين، اللذين احتضنتهما مدينة بنغازي الليبية في الفترة الممتدة من 12 إلى 14 أفريل 2025.

وحسب بيان للاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين (UNJIA)، تم انتخاب عمران ليسير، نائب رئيس اتحاد الصحفيين الجزائريين، أمينًا عامًا للشبكة العربية – الإفريقية، في خطوة تعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الكفاءات الإعلامية الجزائرية على الصعيد الإقليمي.

ونالت آمال عماري، عضوة الاتحاد، رئاسة اللجنة الخاصة بالنهوض بأوضاع المرأة الصحفية والإعلامية في العالمين العربي والإفريقي، تتويجًا لنضالها في الدفاع عن حقوق الصحفيات ودورها البارز في المشهد الإعلامي الوطني والدولي.

وفي مكسب إضافي، حصل الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين على صفة عضو مراقب في اتحاد صحفيي دول الساحل، ما يعزز مكانته في المنظمات الإعلامية القارية ويوسّع آفاق التعاون والتنسيق في قضايا الإعلام بالمنطقة.

ومن جهة أخرى، تم انتخاب محمد سالم ولد الداه من موريتانيا رئيسًا للاتحاد المغاربي للصحفيين، إلى جانب اعتماد العاصمة نواكشوط مقرًا رئيسيًا للاتحاد، فيما تم اعتماد مدينة بنغازي الليبية مقرًا للأمانة العامة.