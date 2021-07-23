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الجزائر

الجزائر تفند امتلاكها برنامج “بيغاسوس”

سفيان. ع
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الجزائر تفند امتلاكها برنامج “بيغاسوس”

أعلن سفير الجزائر في باريس، محمد عنتر داود، أنه رفع دعوى قضائية بالقذف على مستوى القضاء الفرنسي، اليوم، ضد منظمة “مراسلون بلا حدود” الكائن مقرها بباريس، على خلفية اتهامها بامتلاك الجزائر برنامج “بيغاسوس” المصمم خصيصا للتجسس واختراق الهواتف الذكية، والمطور في الكيان الصهيوني.

وجاءت هذه الخطوة، حسب بيان للسفير الجزائري، نشره وزير الاتصال عمار بلحيمر على صفحته بمنصة “تويتر”، كرد على بيان ادرجته منظمة “مراسلون بلا حدود” على موقعها الرسمي يوم 19 جويلية، ويتضمن أن “الجزائر تعتبر من بين الدول التي تمتلك وتستعمل برنامج “بيغاسوس” للتجسس على أطراف أخرى”. وتابع السفير في بيانه “أنه احتراما للحريات الأساسية، الفردية والجماعية منها، والمضمونة بالدستور الجزائري، ووفاءً للمبادئ المنظمة للعلاقات الدولية، الجزائر تفند هذه الادعاءات”، مشيرا إلى “ان الجزائر تؤكد عدم امتلاكها لهذا البرنامج وعدم استعماله بأي شكل من الأشكال”.

وأفاد البيان أن “هذه السلوكات غير مقبولة وتبين تلاعبات وتكالب هذه المنظمة تجاه الجزائر”.

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