الجزائر تفوز باللجنة الفنية للملكية الفكرية بجامعة الدول العربية

بعد تفوّقها على مرشحي المغرب... مصر وموريتانيا

تمكّنت الجزائر من تبوأ رئاسة اللجنة الفنية للملكية الفكرية التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع الرابع عشر للجنة، المنعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة.

وأسفرت عملية الانتخاب، التي جرت الأربعاء، عن فوز المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، سمير ثعالبي، برئاسة اللجنة لسنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، بعد حصوله على أغلب أصوات الدول الأعضاء، متفوقا على مرشحي كل من مصر، المغرب، وموريتانيا.

ويعدّ هذا الفوز تتويجا لجهود وزارة الثقافة والفنون في ترسيخ ثقافة حماية حقوق المؤلف وتعزيز حضور الجزائر في الهيئات الإقليمية والدولية المعنية، كما يعكس الثقة التي تحظى بها الكفاءات الجزائرية في هذا المجال الحيوي.

ويأتي هذا التتويج في سياق الإصلاحات العميقة التي انتهجتها الجزائر ضمن إستراتيجية وطنية شاملة، تقوم على التنسيق المؤسساتي، الحوكمة الرشيدة، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتحديث منظومة التسيير والإدارة الجماعية للحقوق، بما يضمن حماية المبدعين وتحفيز الابتكار.

كما يعكس هذا الإنجاز التقدّم المحقق في تجسيد رؤية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي جعل من الملكية الفكرية ركيزة لدعم الاقتصاد الوطني والتنمية المبنية على المعرفة، في إطار بناء اقتصاد متنوع ومستدام. ويؤكد انتخاب الجزائر لهذا المنصب الرفيع المكانة المتنامية التي باتت تحظى بها على الساحتين العربية والدولية في قضايا الملكية الفكرية، ودورها المتزايد في الدفع بالتكامل الثقافي وتعزيز الدبلوماسية الناعمة بين الدول العربية.