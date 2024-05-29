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الجزائر

الجزائر تفوز بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات

الشروق أونلاين
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الجزائر تفوز بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات
ح.م
لحظة تتويج ممثل الجزائر

فازت الجزائر بالجائزة الأولى في القمة العالمية لمجتمع المعلومات لسنة 2024، المقدّمة من الاتحاد الدولي للاتصالات، في حفل خاص بجنيف السويسرية.

وتمّ تتويج الجزائر خلال حفل تسليم الجوائز أمس الثلاثاء، على هامش منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات. بحضور وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي.

ومُنحت هذه الجائزة، إلى مركز رقمنة وتوثيق التراث والفنون بسطيف، لجمعية “رقمنة” للتكنولوجيا والعلوم. التي يمثّلها الشاب نسيم لوشاني، ضمن فئة “التنوّع الثقافي والمحتوى المحلي”.

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