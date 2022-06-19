الجزائر تفوز بكأس إفريقيا للأحياء بفرنسا

توجت الجزائر السبت بكأس افريقيا للأحياء على حساب المغرب في نهائي جرى تنظيمه بمدينة مانت الفرنسية.

وحسب ما نقلته صحيفة “لوباريزيان” فقد فازت الجزائر بهدف لصفر في نهائي “كان الأحياء” في نسخته الثالثة، والذي جرت أطواره ليلة السبت على ملعب “جون بول دافيد” بمدينة مانت.

ووُصفت أجواء المباراة بالحماسية حيث عرفت حضورا جماهريا كبيرا من قبل أبناء الجاليتين.

وفي هذا الصدد أكد قائد الخضر اللاعب بلال أن هدفهم كان الفوز واسعاد الحاضرين خصوصا بعد خروجهم من النصف نهائي في الدورتين السابقتين.