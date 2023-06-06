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الجزائر

الجزائر تقترب من افتكاك العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن

الشروق أونلاين
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الجزائر تقترب من افتكاك العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن
أرشيف

تشارك الجزائر هذا الثلاثاء في انتخابات مقاعد العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن لكونها مرشحة لمنصب عضو غير دائم بالمجلس خلال الفترة 2024- 2025.

وفي تصريح للتلفزيون الجزائري، أكد المدير العام للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الخارجية، سفيان براح، أن الجزائر بترشحها لهذه العضوية وفي حال افتكاكها لها، ستقدم إضافة مهمة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.

وفي هذا الصدد، قال المتحدث ذاته “يعيش العالم اليوم فترة من الاضطراب والتجاذب والاستقطاب يجعل البحث عن الحلول السلمية صعب المنال.

وأضاف “ومن هذا المنطلق، الجزائر لديها الكثير ما تقدمه، كونها فاعلا دوليا مسؤولا يعمل على إعلاء القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة”.

وأوضح أن “الجزائر من الدول التي يشهد لها بمواقفها الثابتة في كل المسائل والقضايا المدرجة في جدول أعمال مجلس الأمن، وعلى رأسها قضية الصحراء الغربية والقضية الفلسطينية.”

وتابع قائلا، “الجزائر تأتي أيضا إلى مجلس الأمن بوزن وبتجربة مشهودين بهما في مجال محاربة الإرهاب، إضافة إلى عديد القضايا والنزاعات الدولية، فكل هذه الجوانب الإيجابية تجعل من عضوية الجزائر في مجلس الأمن عضوية تأتي بقيمة مضافة.”

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