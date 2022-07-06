الجزائر تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادّة “MTBE”

أعطى وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يوم الأربعاء، بالمنطقة الصناعية لأرزيو في ولاية وهران، إشارة إطلاق مشروع إنجاز مركب إنتاج مادة ميثيل بوتيل الإيثر (MTBE).

وحسب ما أوضحه بيان للوزارة، يستخدم ميثيل بوتيل الإيثر كمادة مضافة لتصنيع البنزين الخالي من الرصاص.

ورافق الوزير عرقاب في إطلاق مشروع إنجاز المركّب الجديد، الرئيس المدير العام لمجمّع سوناطراك توفيق حكار.

ويتربّع المركّب الجديد على مساحة 11.4 هكتار. وهو يهدف لإنتاج 200.000 طن سنويا من المادة المذكورة.

“ويعتبر هذا المشروع، مشروعا هيكليا. إذ سيمكّن من تلبية احتياجات مصافي المجمّع من هذه المادة. للاستغناء عن استيرادها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والتوجّه نحو التصدير”، يضيف البيان.

مجمّع سوناطراك يعلن استحواذه على أسهم حدّاد في شركة “فرتيال”

وفي 21 ماي 2022، أعلن مجمّع “أسمدال” التابع لسوناطراك في بيان، عن إتمام عملية نقل ملكية 17 بالمئة في أسهم شركة “فرتيال”. بعد مصادرتها بقرارات من العدالة من مجمّع “ETRHB HADDAD” التابع لرجل الأعمال المتابع بالفساد علي حدّاد.

وارتفعت نسبة ملكية المجمّع الصناعي العمومي في “فرتيال”، إلى 51 بالمئة من إجمالي أسهم الشركة المتخصّصة في صناعة الأسمدة الكيميائية.

وبعد الاستحواذ على أغلبية الأسهم في “فرتيال”، سيتمكّن “مجمّع أسمدال” التابع لسوناطراك، من مباشرة الاستثمارات اللازمة للحفاظ على قدرات الوحدات الإنتاجية وتطويرها”.

كما يسعى المجمّع “لتمكين الشركة من المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني. من خلال تغطية حاجيات السوق الوطنية من الأسمدة والمواد الكيميائية. والحفاظ على مناصب الشغل”، يضيف البيان.

وأصبحت “فرتيال” بعد فتح رأسمالها في 2005، مملوكة بنسبة 66 بالمئة للمجمّع الإسباني “Grupo Villar Mir”.

وفي 2016، تنازل الشريك الإسباني عن 17 بالمئة من أسهم الشركة، لصالح رجل الأعمال المسجون علي حدّاد، في إطار تطبيق قاعدة 49/51 للاستثمارات الأجنبية.