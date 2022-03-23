الجزائر تقترح إنشاء منظمة عربية للصحة

اقترحت الجزائر ممثلة في وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد إنشاء منظمة عربية للصحة، وهذا خلال اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب.

وحسب بيان للوزارة فسيتم إدراج هذا المقترح ضمن مداولات وأعمال الدورة العادية ال 56 لمجلس وزراء الصحة العرب الذي سيعقد الخميس، على أن يعرض لاحقا خلال أشغال القمة العربية.

ولقى مقترح الوزير الذي عرضه خلال إجتماع المكتب التنفيذي، الأربعاء، ترحيبا لهذه المبادرة بالنظر إلى أهميته وما ستأتي به هذه المنظمة من منهجية عمل توافقي وتشاركي وتبادل الخيرات بين الدول العربية. يضيف البيان.

واعتبر المصدر ذاته أن المقترح يشكل كذلك منصة مناسبة للانطلاق العربي الجماعي في تنسيق السياسات والارتقاء بالأداء في المجالات الصحية.

ويترأس وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد أشغال الدورة العادية الـ 56 لمجلس الوزراء العرب للصحة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وحسب بيان للوزارة يوم 21 مارس فستُعقد أشغال الدورة خلال الفترة من 23 -24 مارس 2022 بمقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية في القاهرة برئاسة الجزائر.

وتكتسي هذه الدورة، حسب المصدر ذاته أهمية بالغة بالنظر للقضايا المحورية التي ستتناولها من أجل مواكبة كل التغيرات وإضفاء النوعية في مسيرة العمل العربي الموحد في المجال الصحي.

ويتضمن جدول أعمال الدورة العمل المشترك وتبادل التجارب وتكثيف الجهود في ميدان مكافحة الأمراض، الأمن الصحي وكذا تقديم الدعم اللازم للدول الأعضاء.

ومن المقرر أن تتقدم الجزائر بجملة من المقترحات والمقاربات، تهدف إلى إبراز السياسة التي مكنتها من تسيير ناجع للأزمة الصحية الخاصة بجائحة كوفيد-19 كما ستعرض الجزائر تجربتها الصحية الرائدة حول التوأمة ما بين مؤسسات الصحة في الشمال ومؤسسات الصحة في الجنوب، يضيف اليان.