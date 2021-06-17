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الجزائر
يكون مركزه مكة المكرمة

الجزائر تقترح تأسيس معهد دولي للدراسات الوقفية!

الشروق أونلاين
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الجزائر تقترح تأسيس معهد دولي للدراسات الوقفية!

اقترح وزير الشؤون الدينية، يوسف بلمهدي، خلال فعاليات المؤتمر الإسلامي للأوقاف في طبعته الثالثة، تأسيس معهد دولي للدراسات الوقفية يكون مركزه مكة المكرمة.

وأفاد بيان للوزارة،الخميس، أن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، قد شارك في فعاليات المؤتمر الإسلامي للأوقاف في طبعته الثالثة، والمنعقد بمكة المكرمة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد.

وقدم الوزير مداخلة ضمنها نظرة تاريخية عن الوقف في الجزائر، مبرزا جهود الدولة في خدمة الوقف من خلال تطوير منظومته القانونية، وآخرها إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة.

كما قدم بلمهدي_حسب بيان الوزارة_ سلسلة من مقترحات لتطوير خدمة الأوقاف، كان من أبرزها اقتراح تأسيس معهد دولي للدراسات الوقفية، يكون مركزه مكة المكرمة ترعاه منظمة المؤتمر الإسلامي، وذلك لتأهيل الهيئات المشرفة على الأوقاف في العالم الإسلامي، والعمل على تحسين أدائها.

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