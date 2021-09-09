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الجزائر

الجزائر تقتني 6 سفن حربية صينية مجهزة برادارات حديثة

الشروق أونلاين
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الجزائر تقتني 6 سفن حربية صينية مجهزة برادارات حديثة

اقتنت الجزائر ستة طرادات ثقيلة مشتقة من النوع الصيني 56 المخصص للبحرية، وستبدأ في الوصول بداية من  2022 حتى اكتمال الطلب في عام 2023.

وأشار تقرير لموقع مينا ديفونس المتخصص في الشأن العسكري أن النسخة المصممة للجزائر أكبر، مع قدرة تحمل أفضل، ومحركات وأنظمة قتالية أفضل تناسب مخطط الدفاع البحري الجزائري كما تحمل المواصفات التالية:

1- مجهزة برادار Thales’s Smart S والذي حقق نجاحًا كبيرًا في الجزائر على متن طرادات C28A.

2- يبلغ مدى السفينة 6500 كم.

3- ستحمل ثمانية صوامع عرضية لصواريخ YJ-83 ضد أهداف في البحر وعلى الأرض،

4- نظام HQ-10 المضاد للطائرات (على غرار RAM).

5- ستة أنابيب طوربيد 324 ملم ومدفع 76 ملم مع خط إطلاق.

6- تملك سطح طيران كبير لطائرة هليكوبتر في الخلف.

وسبق للجزائر وأن حدثت أسطولها البحري  بسفينة غراب حربية جديدة تحمل اسم “الفاتح”، للرفع من قدراتها الدفاعية، والسفينة قدمت في 2016 من حوض خاص بشركة CSSC، وهي إحدى كبريات الشركات الصينية الكبرى لصناعة السفن والمعدات البحرية.

وللتذكير فالفاتح “مزودة بأحدث التكنولوجيات في المجال العسكري البحري وقادرة على العمل والتدخل على نطاق واسع لأداء مهام متعددة”،  وتعد ثاني سفينة من نوعها تتحصل عليها الجزائر من الصين، بعد سفينة “الظافر”.

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