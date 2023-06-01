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الجزائر

الجزائر تقدم نصف مليون دولار من المساعدات إلى كوبا

الشروق أونلاين
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الجزائر تقدم نصف مليون دولار من المساعدات إلى كوبا

قدمت الجزائر مساعدات بقيمة نصف مليون دولار إلى كوبا التي ضربها مؤخرا إعصار إيان مخلفا عديد الخسائر.

 حسب وكالة الأنباء الجزائرية فالمساعدات الجزائرية والمتمثلة في مواد غذائية قيمتها 500.000 دولار، قام بتسليمها للسلطات الكوبية، السفير الجزائري في كوبا. وهي مساعدات أرسلتها الجزائر إلى منطقة بينار ديل ريو التي كانت الأكثر تضررا من الإعصار.

حسب وكالة الأنباء فقد أعربت مساعدة حاكم المقاطعة الثلاثاء الماضي وفي حفل نظم لهذا الغرض عن تقديرها لهذه البادرة شاكرة شاكرة الجزائر و الهلال الأحمر الجزائري.

المسؤولة الكوبية قالت أيضا بأن هذا العمل ينم عن نوعية علاقات الصداقة و التضامن التاريخية القائمة بين البلدين منذ أمد طويل.

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