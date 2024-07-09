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اقتصاد

الجزائر تقدم 07 مبادئ أساسية في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي

الشروق أونلاين
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الجزائر تقدم 07 مبادئ أساسية في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي

 كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، عن تقديم الجزائر لتصورها العام حول مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي وتقديم 07 مبادئ أساسية في هذا المجال.

وفي تصريح صحفي خلال مشاركته في المؤتمر الدولي رفيع المستوى لحوكمة الذكاء الإصطناعي بمدينة شنغهاي الصينية، قال الوزير بداري “لقد تناولت الوضعية الحالية للجزائر في مجال الذكاء الاصطناعي وادماجه في التعليم والبحث العلمي والتطور الاقتصادي”.

وبخصوص وضعية الجزائر في هذا المجال، قال بداري “إن وضعية الجزائر في هذا المجال جيدة جدا، لذا يجب تطويرها بتثمين المورد البشري والمادي المناسب”.

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