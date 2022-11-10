الجزائر تقدّم تقريرها الدوري حول وضعية حقوق الإنسان

تقدم الجزائر يوم الجمعة 11 نوفمبر بجنيف في سويسرا، تقريرها الدوري الشامل الرابع، في إطار دورة التقييم من قبل النظراء بمجلس حقوق الإنسان.

وحسب ما أورده بيان لوزارة العدل، سيقدّم التقرير من قبل الوفد الوطني الجزائري متعدد القطاعات، برئاسة وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي.

وقدّمت الجزائر ثلاثة تقارير دورية أمام مجلس حقوق الإنسان. وتمّ تقديم آخر هذه التقارير بتاريخ 8 ماي 2017.

“والاستعراض الدوري الشامل هو آلية أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15مارس 2006. ويتضمن عرض الدول لوضعية حقوق الإنسان فيها، والإجراءات المتخذة من طرفها لحماية هذه الحقوق وترقيتها. مع رفع التحديات والعراقيل التي تواجه تجسيدها بشكل كامل”، يوضح ذات البيان.