الجزائر تقرر إجلاء عائلات موظفي سفارتها بأوكرانيا

قررت الجزائر إجلاء عائلات موظفي سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف بسبب العملية العسكرية الروسية الجارية هناك.

وحسب مصادر مطلعة فإن وزارة الخارجية قررت إجلاء عائلات موظفي السفارة الجزائريين مع الابقاء على الموظفين والسفير، وذلك على متن الرحلات الخاصة التي خصصت للرعايا المقيمين بأوكرانيا.

وأوضحت إنه سيتم إجلاء 100 شخص من الرعايا الجزائريين الذي عبروا الحدود، وذلك ضمن رحلة خاصة من مطار بوخاريست عاصمة رومانيا.

سفير الجزائر برومانيا يكشف تفاصيل عملية اجلاء المقيمين بأوكرانيا

أكد سفير الجزائر برومانيا مناد حباك، الخميس، أن مصالح السفارة وفرت كل الظروف والتسهيلات لأفراد الجالية الجزائرية المقيمين في أوكرانيا والدول المجاورة لتسهيل عودتهم إلى الجزائر.

وأبرز حباك في اتصال حصري خص به الاذاعة الجزائرية أن مصالحه جندت كل الوسائل للتكفل بأفراد الجالية الجزائرية هناك على غرار الفنادق، مخبر تحاليل للكشف عن فيروس كورونا بالإضافة الى الوثائق اللازمة في حال ضياع جوازات سفرهم.

وأردف قائلا “في الوقت الحاضر استقبلنا تقريبا 70 شاب منهم طلبة في مقتبل العمر البعض منهم من فقد جواز سفره.. قمنا بإرسال سائق لمسافة 500 كلم ليسلمهم جواز سفر استعجالي.”

كما أوضح سفير الجزائر برومانيا مناد حباك أن السلطات الرومانية جد متعاونة وقدمت كل التسهيلات اللازمة لضمان إجلاء الرعايا الجزائرين هناك وبالدول المجاورة.

رحلة لإجلاء الجزائريين المقيمين بأوكرانيا هذا الخميس

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عن برمجة رحلة إجلاء خاصة للخطوط الجوية الجزائرية، يوم الخميس 03 مارس 2022 انطلاقا من العاصمة الرومانية بوخارست.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية “تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وفي إطار الإجراءات المتخذة للتكفل بأعضاء الجالية الوطنية العالقين في البلدان المجاورة لجمهورية أوكرانيا تبعا للأوضاع التي يعرفها هذا البلد، تعلن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عن برمجة رحلة إجلاء خاصة للخطوط الجوية الجزائرية، يوم غد الخميس 03 مارس 2022 انطلاقا من العاصمة الرومانية بوخارست، على الساعة الخامسة (17.00) بالتوقيت المحلي لرومانيا، لتصل إلى أرض الوطن في حدود الساعة الثامنة والربع (20.15) مساء”.

وتابع بيان الخارجية “وفي هذا السياق، تدعو وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج المواطنين الجزائريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية نحو رومانيا أو البلدان المجاورة بالتواصل مع مصالحنا الدبلوماسية في بوخارست قصد اتباع الإجراءات اللازمة لتسجيلهم في رحلة الإجلاء: الرقم الأخضر: 65 45 314 21 40 00 البريد الإلكتروني: ambalgeria@ambasada-algeriei.ro”