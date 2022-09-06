الجزائر تقرر خفض انتاجها من النفط ابتداء من أكتوبر

سيصل انتاج الجزائر من النفط خلال شهر اكتوبر القادم الى مليون و55 ألف برميل في اليوم، حسبما افاد به، الاثنين، وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب.

ويأتي هذا المستوى من الانتاج الجزائري للنفط تطبيقا للقرار، المتخذ الاثنين، خلال الاجتماع الوزاري الثاني والثلاثون لأوبك والدول خارج أوبك (اوبك+)، القاضي بخفض الانتاج الاجمالي للتحالف بـ 100 الف برميل في اليوم لشهر اكتوبر المقبل.

وقال عرقاب في تصريح للصحافة عقب انتهاء اشغال الاجتماع الوزاري، الذي جمع بين وزراء الطاقة و النفط ل 23 دولة (13 دولة من دول الأوبك و10 دول من خارج أوبك) الموقعة على إعلان التعاون ” لقد اتخذنا قرار في نهاية مناقشاتنا بتخفيض مستوى الانتاج الاجمالي لاوبك + بمقدار 100 الف برميل في اليوم لشهر اكتوبر.

وبهذا القرار سيصل الانتاج الجزائري المليون و 55 ألف برميل في اليوم في شهر اكتوبر.

وقد خصص الاجتماع الوزاري الـ 32 لاوبك + لدراسة أوضاع سوق النفط العالمية وتوقعاتها على المدى القصير.

وسبق هذا الاجتماع، أعمال الاجتماع الرابع والأربعين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة الذي شارك فيه أيضا السيد عرقاب عبر تقنية التحاضر عن بعد.