أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ هام نشرته مساء اليوم الإثنين، 7 أفريل، أن الجزائر تقرر غلق مجالها الجوي أمام مالي.

وحسب ذات المصدر “نظرا للاختراق المتكرر من طرف دولة مالي لمجالنا الجوي قررت الحكومة الجزائرية غلق المجال الجوي في وجه الملاحة الجوية الآتية من دولة مالي أو المتوجهة إليها وهذا ابتداء من اليوم الموافق لـ 07 أفريل 2025”.

وأعربت الحكومة الجزائر في وقت سابق من نهار اليوم، عبر بيان لوزارة الخارجية، عن امتعاضها البالغ، من البيان الصادر عن الحكومة الانتقالية في مالي، وكذا البيان الصادر من قبل مجلس رؤساء دول اتحاد الساحل، يوم أمس.

إقرأ أيضا – البيان الصادر عن الحكومة الانتقالية في مالي.. الجزائر ترُد

وأكدت الخارجية في البيان أن “الحكومة الانتقالية في مالي وجهت في بيانها اتهامات خطيرة إلى الجزائر. وعلى الرغم من خطورتها، فإن كل هذه الادعاءات الباطلة لا تمثل إلا محاولات بائسة ويائسة لصرف الأنظار عن الفشل الذريع للمشروع الانقلابي الذي لا يزال قائما والذي أدخل مالي في دوامة من اللا أمن واللا استقرار والخراب والحرمان”.

كما أشارت إلى أن “انتهاك المجال الجوي الجزائري من قبل طائرة مالية بدون طيار ليس الأول من نوعه، فقد سُجلت ما لا تقل عن حالتين مُماثلتين في غضون الأشهر القليلة الماضية، حيث تم تسجيل الانتهاك الأول بتاريخ 27 أوت 2024 والانتهاك الثاني بتاريخ 29 ديسمبر 2024. ووزارة الدفاع الوطني تحوز على كافة البيانات التي توثق هذين الانتهاكين.”