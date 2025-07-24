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الجزائر
إزاء إجراء للداخلية الفرنسية ينتهك أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية

الجزائر تقرّر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل “بشكل صارم وفوري”

الشروق أونلاين
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الجزائر تقرّر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل “بشكل صارم وفوري”
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تعبيرية

“بكثير من الاستغراب، أخذت وزارة الشؤون الخارجية علما، بالإجراء الذي تم اتخاذه بغية الحيلولة دون وصول الأعوان المعتمدين بسفارة الجزائر في فرنسا، إلى المناطق المُقيّدة بالمطارات الباريسية، بغية التكفل بالحقائب الدبلوماسية”.

جاء هذا في بيان للخارجية الجزائرية مساء الخميس، أكدت فيه “استقبال القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر، وتواصل القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا مع المصالح المختصة بوزارة  الخارجية الفرنسية. من أجل طلب توضيحات بخصوص هذا الموضوع”.

“وقد مكّنت المساعي التي تم القيام بها في الجزائر وفي باريس على حد سواء، من التأكيد بأنّ هذا الإجراء قد تم اتخاذه من طرف وزارة الداخلية الفرنسية، دون علم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية. في انعدام تام للشفافية، ودون أي إشعار رسمي. على خلاف ما تقتضيه القواعد الأساسية للممارسة الدبلوماسية”، يضيف البيان.

ويُشكّل هذا الإجراء، وفق ذات المصدر، “مساسًا خطيرًا بحسن سير عمل البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا. مثلما أنه يُمثل انتهاكًا صريحًا لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”.

وأمام هذا الوضع، قررت الجزائر “تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بشكل صارم وفوري”، يؤكد بيان الخارجية. مشيرا إلى احتفاظ الجزائر “بحقها في اللجوء إلى جميع السبل القانونية المناسبة، بما في ذلك إخطار الأمم المتحدة. من أجل الدفاع عن حقوقها، وضمان حماية بعثتها الدبلوماسية”.

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