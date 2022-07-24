الجزائر تقود الوفد البرلماني العربي لمتابعة استفتاء تونس

تقود الجزائر الوفد البرلماني العربي المشارك في متابعة عملية الاستفتاء على الدستور الجديد بتونس

وأفاد المجلس الشعبي الوطني في منشور له على صفحته الرسمية عبر فيسبوك، أن النائب يوسف رحمانية، رئيس وفد البرلمان العربي المشارك في متابعة عملية الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد، التقى، الأحد، في العاصمة “تونس”، مع رئيس وأعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المكلفة بالإشراف على عملية الاستفتاء.

وتابع البيان أن الهيئة استعرضت خلال هذا اللقاء جميع التدابير المتخذة لضمان حسن سير عملية الاستفتاء المقررة يوم 25 جويلية الجاري في كامل التراب التونسي وخارجه، وقد عبر رحمانية ومرافقوه من أعضاء وفد البرلمان العربي عن ارتياحهم التام لكافة الإجراءات المعلنة.

وأعرب رئيس الوفد، عن استعداد بعثة البرلمان العربي للقيام الاثنين بمتابعة ميدانية لعملية الاستفتاء في عدد من المراكز المخصصة لاستقبال الناخبين، وأوضح أن البعثة تأمل كل النجاح والتوفيق لهذه العملية وذلك بما يحقق استقرار وأمن وسلام تونس.

يذكر أن البرلمان العربي كان قد أوفد النائب يوسف رحمانية رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان على رأس مجموعة من النواب إلى تونس من أجل متابعة سير عملية الاستفتاء على الدستور الجديد.