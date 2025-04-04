الجزائر تقود تحركا برلمانيا عربيا لطرح بند طارئ حول العدوان على فلسطين

رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس الاتحاد البرلماني العربي، إبراهيم بوغالي، خلال اجتماع المجموعة العربية على هامش أشغال الدورة الـ150 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بطشقند، أفريل 2025.

شهد اجتماع المجموعة العربية، الذي ترأسه رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس الاتحاد البرلماني العربي، إبراهيم بوغالي، توافقًا شاملاً بين رؤساء وممثلي البرلمانات العربية على تقديم بند طارئ باسم المجموعة العربية حول الوضع في الأراضي الفلسطينية، وذلك على هامش أشغال الدورة الـ150 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بالعاصمة الأوزبكية طشقند.

ووفقا لما أفاد به المجلس الشعبي الوطني، هذا التحرك جاء استجابةً لتصاعد العدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، الذي يشهد حرب إبادة شاملة تستهدف المدنيين، وتدمير البنية التحتية، وانتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني.

وأكد المشاركون في الاجتماع “أن تقديم بند طارئ باسم المجموعة العربية يمثل واجبًا أخلاقيًا وسياسيًا لا يقبل التأجيل، وهو فرصة لإيصال صوت الشعب الفلسطيني إلى مختلف برلمانات العالم، ودفع الاتحاد البرلماني الدولي إلى اتخاذ موقف واضح من الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.”

بوغالي خلال كلمته الافتتاحية شدد على أن “القضية الفلسطينية تظل البوصلة الأساسية للعمل البرلماني العربي المشترك”، مشيرًا إلى أن الدورة الحالية تمثل “منبرًا دوليًا هامًا لتجديد الدعم البرلماني العالمي لحقوق الشعب الفلسطيني، وللمطالبة بحماية دولية عاجلة، ووقف آلة القتل والتدمير”.

كما دعا إلى تنسيق أكبر بين البرلمانات العربية داخل الاتحاد البرلماني الدولي، والعمل على تدويل الجرائم الإسرائيلية وفضح ازدواجية المعايير الدولية، خاصة في ظل صمت القوى الكبرى تجاه المجازر اليومية في فلسطين المحتلة.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على إصدار بيان باسم المجموعة العربية يندد بالعدوان الإسرائيلي، ويدعو إلى تدخل عاجل لوقف الجرائم، ومحاسبة مرتكبيها، ويؤكد دعم الدول العربية الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وفقا لذات المصدر.