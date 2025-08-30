الجزائر تقود مشاورات لتعزيز التنسيق بين مجلس الأمن الإفريقي والمجموعة أ3+

بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا

ترأس سفير الجزائر ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، محمد خالد، اجتماعًا بأديس أبابا خُصص لبحث سبل تعزيز التشاور والتنسيق بين مجلس السلم والأمن الإفريقي والمجموعة الإفريقية بمجلس الأمن الأممي (أ3+).

وشكل اللقاء الذي عُقد مساء أمس منصة محورية للطرفين من أجل تجديد ديناميكية العمل المشترك وإضفاء فعالية أكبر على جهود تقوية الكتلة الإفريقية داخل الهيئات الأممية، بما يعزز الدفاع عن مصالح القارة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تنفيذًا لتوصيات الندوة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا – مسار وهران – الذي أثبت نجاعته في توحيد الصف الإفريقي.

ويعكس تولي الجزائر رئاسة الاجتماع، بصفتها عضوًا في مجلس السلم والأمن الإفريقي وعضوًا في مجلس الأمن الأممي، التزامها بدعم العمل الإفريقي المشترك وتكريس رؤيتها القائمة على تحقيق الأمن والاستقرار في القارة، وإسماع صوت الاتحاد الإفريقي في المحافل الدولية، بما ينسجم مع طموحات الآباء المؤسسين في بناء قارة موحدة ومزدهرة.

كما أعرب أعضاء المجلس عن ارتياحهم لإدراج هذا الاجتماع ضمن جدول أعمال مجلس السلم والأمن برئاسة الجزائر، مثمنين مستوى النقاشات التي وصفوها بالبناءة، وما تحمله من توجهات من شأنها تعزيز وحدة الدول الإفريقية وإبراز مكانتها على الساحة الدولية.