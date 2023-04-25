الجزائر تقوم بإجلاء 16 فلسطينيا من السودان

"تمّت معاملتهم كجزائريين"

أشاد السفير الفلسطيني في الجزائر، فايز أبو عيطة، اليوم الثلاثاء 25 أفريل، بقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساعدة بلاده بإجلاء عائلتين فلسطينيتين من السودان.

السفير الفلسطيني قال لوكالة الأنباء الجزائرية إن مواقف الرئيس تبون تجاه فلسطين “مشرفة ومحل احترام وتقدير القيادة الفلسطينية وشعبها”.

كما أعرب أبو عيطة في تصريحه لوكالة الأنباء عن تقديره لـ “الالتفاتة الإنسانية للسيد عبد المجيد تبون. ومواقفه السياسية الشجاعة والمشرفة التي يقف فيها إلى جانب الحق الفلسطيني، ودعم فلسطين في كافة المحافل الإقليمية والدولية”.

وقد قامت سفارة الجزائر بالسودان بإجلاء عائلتين فلسطينيتين مكوّنتين من 16 فردا من الخرطوم. بعد لجوئها لسفارة الجزائر، “حيث معاملتهم معاملة المواطنين الجزائريين”.

الجزائر تقوم بإجلاء 22 مواطنا سوريا من السودان

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الثلاثاء، سفير سوريا لدى الجزائر نمير وهيب الغانم. الذي قدم له شكره وامتنانه على مساعدته في إجلاء 22 مواطنا سوريا من السودان.

وصرح السفير السوري عقب زيارة الوداع التي قام بها للرئيس تبون بعد نهاية مهامه في الجزائر قائلا: “لا ننسى وقوف الجزائر إلى جانب سوريا في محنتها القاسية. وكذا موقفها وإصرارها على حضور سوريا القمة العربية”.

وتابع نمير وهيب الغانم تصريحاته: “سوريا تسعى بالتفاهم مع الجزائر إلى تعزيز العلاقات العربية الثنائية قبل عودتها لحضور القمة العربية”.

ليختتم وهيب الغانم بشكره وامتنناه للرئيس عبد المجيد تبون: “نتقدم بالشكر الجزيل والامتنان لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على تجاوبه ومساعدته في إجلاء 22 مواطنا سوريا من السودان”.