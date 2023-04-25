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الجزائر

الجزائر تقوم بإجلاء 22 مواطنا سوريا من السودان (فيديو)

ياسر كعبش
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الجزائر تقوم بإجلاء 22 مواطنا سوريا من السودان (فيديو)
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الثلاثاء، سفير سوريا لدى الجزائر نمير وهيب الغانم. الذي قدم له شكره وامتنانه على مساعدته في إجلاء 22 مواطنا سوريا من السودان.

وصرح السفير السوري عقب زيارة الوداع التي قام بها للرئيس تبون بعد نهاية مهامه في الجزائر قائلا: “لا ننسى وقوف الجزائر إلى جانب سوريا في محنتها القاسية. وكذا موقفها وإصرارها على حضور سوريا القمة العربية”.

وتابع نمير وهيب الغانم تصريحاته: “سوريا تسعى بالتفاهم مع الجزائر إلى تعزيز العلاقات العربية الثنائية قبل عودتها لحضور القمة العربية”.

ليختتم وهيب الغانم بشكره وامتنناه للرئيس عبد المجيد تبون: “نتقدم بالشكر الجزيل والامتنان لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على تجاوبه ومساعدته في إجلاء 22 مواطنا سوريا من السودان”.

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