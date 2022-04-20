الجزائر تكثف تحركاتها لضمان حماية دولية للفلسطينين

الرئيس تبون يراسل منظمة الأمم المتحدة ولعمامرة في مشاورات عربية

كثفت الجزائر، من دعواتها للمجتمع الدولي وعلى رأسه منظمة الامم المتحدة، قصد التدخل وبشكل عاجل من أجل العمل على وقف التصعيد الصهيوني الجديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل و لمقدساته.

وأمام تجدد الانتهاكات الخطيرة لسلطات الاحتلال الصهيوني ضد الأماكن المقدسة في مدينة القدس المحتلة منذ بدء شهر رمضان المبارك، وإقدام قوات الاحتلال يوم الجمعة على اقتحام المسجد الاقصى المبارك والاعتداء على المصلين والمرابطين بداخله، وهو ما أسفر عن سقوط عشرات الجرحى والمعتقلين الفلسطينيين العزل، دعا

رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في خرجة تؤكد موقفه الثابت في دعم القضية الفلسطينية أول أمس الاثنين دعا المجتمع الدولي إلى “التعجيل بالتحرك من أجل ضمان الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين ومقدساتهم بموجب القانون الدولي”.

وقال الرئيس تبون في رسالة وجهها إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن “ما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلية من اعتداءات ضد حرمة المسجد الأقصى وعنف ضد جموع المصلين العزل تعيد إلى الأذهان مجددا الخروقات والانزلاقات الممنهجة لحقوق الانسان والحريات الأساسية”.

وأضاف الرئيس “إن هذه الممارسات التي تعود كل عام في شهر رمضان المبارك، تشهد على قمع الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين الذين يفرضون بمقاومتهم وتضحياتهم كل الاحترام”.

وشدد الرئيس في رسالته على أن “تأزم الوضع هذا يلزم المجتمع الدولي على تحمل المسؤولية الكاملة، إذ يتحتم عليه، من خلال منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالخصوص، التعجيل بالتحرك من أجل ضمان الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين ومقدساتهم بموجب القانون الدولي”.

وعلى خطى الرئيس وتحركه لنصرة فلسطين والفلسطينيين، أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، مشاورات مع العديد من نظرائه من الدول العربية، أبرز خلالها “الحاجة الملحة” لرد فعل سريع من المجموعة الدولية في مواجهة التصعيد الصهيوني ضد الفلسطينيين.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية، أن رمطان لعمامرة، أجرى مشاورات مع العديد من نظرائه من الدول العربية، ومنهم على وجه الخصوص الفلسطيني رياض المالكي، والأردني أيمن الصفدي، والتونسي عثمان الجرندي، وكذلك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط”.

وأضاف البيان أن ممثل الدبلوماسية الجزائرية، أبرز عبر هذه الاتصالات الهاتفية، “الحاجة الملحة لرد فعل سريع وكاف من المجموعة الدولية في مواجهة تصعيد القمع (الصهيوني) وزيادة أعداد الضحايا الفلسطينيين”.

وتابع ذات المصدر بالقول “تماشيا مع أهداف الرسالة التي وجهها أمس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تركزت هذه المشاورات أيضا، حول دراسة سبل تنشيط آليات العمل العربي المشترك لتمكينها من الوفاء بواجب التضامن تجاه الشعب الفلسطيني والإسهام في خلق ديناميكية مواتية على المستوى الدولي تفضي إلى استئناف المسار التفاوضي بغية ضمان تسوية عادلة ونهائية للقضية الفلسطينية وفق مقتضيات القانون الدولي”.