الجزائر تكذب تصريحات سانتشيز حول وقف ترحيل الحراقة

كذبت الجزائر تصريحات رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز حول وقف ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

وقالت صحيفة ” آل كونفيدونسيال” الإسبانية إن رد الفعل الجزائري جاء بعد الاستماع إلى سانشيز في الكونجرس في رده على سانتياغو أباسكال زعيم حزب “فوكس” المعارض والذي نفى فيه تعليق إعادة المهاجرين إلى الجزائر.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر حكومي جزائري “إنكار سانشيز لهذه الحقيقة اليوم في الكونجرس لا يتماشى مع الواقع”.

وتابعت الصحيفة عن المصدر الجزائري قوله “بهذا الموقف يظهر سانتشيز مرة أخرى أنه استخف برد فعل السلطات الجزائرية”.

وخلص إلى أن “هذا الإجراء “تعليق عودة المهاجرين” هو جزء من مراجعة الاتفاقات الثنائية” مع إسبانيا.

وأوضحت صحيفة “آل كوفيدونسيال” الاسبانية أنه في رد على موقف رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز الأخير من قضية الصحراء الغربية، أعلنت الجزائر وقف كافة رحلات إعادة ترحيل مواطنيها من المهاجرين في إسبانيا.

وكان سانشيز قد أعلن دعمه للخطة المغربية لإنهاء الصراع في الصحراء الغربية، الأمر الذي أثار عاصفة سياسية بوجهه من البرلمان الإسباني.

ونددت أحزاب المعارضة في اسبانيا بتصريحات رئيس حكومتها بيدرو سانتشيز الذي وصف قرار الجزائر تعليق إعادة المهاجرين غير النظاميين من إسبانيا ووقف الرحلات الجوية بأنها “خدعة”.

وسلط حزب “فوكس” اليميني الضوء على الوضع الدقيق الذي وضعت إسبانيا نفسها فيه مع الجزائر بعد الاتفاق المثير للجدل مع المغرب.

ردّا على قرار سانشيز.. الجزائر توقف استقبال المهاجرين غير الشرعيين المطرودين من إسبانيا

ويوم 30 مارس 2022، أوقفت الجزائر عمليات استقبال المهاجرين غير الشرعيين المطرودين من إسبانيا. على خلفية توتّر العلاقة بين البلدين.

يأتي هذا بعد تغيّر موقف الحكومة الإسبانية تجاه قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية. عقب إعلان رئيس الحكومة بيدرو سانشيز عن دعمه للطرح المغربي في هذا الشأن.

وحسب ما نقلته صحيفة “إل كونفيدنسيل”، فإن القرار الجزائري جاء ردّا على انحياز سانشيز للمغرب في القضية الصحراوية.

كما أشارت الصحيفة إلى انقطاع الرحلات الجوية بالكامل بين الجزائر وإسبانيا. حيث لم يتضمّن برنامج الرحلات الجويّة الإضافية الذي أعلنت عنه وزارة النقل أي رحلات نحو إسبانيا.

الأمين العام لوزارة الخارجية: الجزائر ستراجع جميع الاتفاقات مع إسبانيا

ستقوم الجزائر بإجراء مراجعة لجميع الاتفاقات التي أبرمتها مع إسبانيا. ردّا على التغيير التاريخي لموقف حكومة مدريد من قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للأمين العام لوزارة الخارجية شكيب قايد الإثنين، خلال زيارة له إلى العاصمة الإيطالية روما.

وقال قايد في تصريحاته حسب ما تناقلته وسائل إعلام إسبانية:”من الواضح أن الجزائر ستراجع كل الاتفاقات مع إسبانيا، في كافة المجالات”.

كما أكد قايد أنّ إسبانيا لم تُبلغ الجزائر بما تعتبره “انحرافا في السياسة الخارجية لمدريد”. وقال: “نحن مندهشون للغاية من هذا التغيّر غير المبرّر”.

صحيفة: هكذا سيكون الرد الجزائري على موقف اسبانيا الجديد من نزاع الصحراء الغربية

وفي 25 مارس، قالت صحيفة إسبانية، إن الرد الجزائري بعد تخلي إسبانيا عن موقفها الحيادي بشأن قضية الصحراء الغربية سيكون قويا وسياديا ومتعدد الأوجه.

وذكرت صحيفة “أل كوفيدونسيال” نقلا عن مسؤول جزائري بأنه عقب قرار رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز تغيير موقف مدريد من النزاع في الصحراء الغربية ووصفه اقتراح الرباط لحل نزاع الصحراء الغربية، ومنح الحكم الذاتي للإقليم، بأنه كان “الأكثر جدية وواقعية ومصداقية”، سيكون الرد الجزائري قويا وسياديا ومتعدد الأوجه”.

وسردت الصحيفة تحركات السلطات الجزائرية ردا على موقف إسبانيا الجديد من النزاع في الصحراء الغربية والتي جاءت كالتالي:

1- استدعاء سفير الجزائر في مدريد ، سعيد موسي للتشاور.

2- ستختار الجزائر إيطاليا لتعميق علاقاتها في مجال الطاقة مع أوروبا وستفي بعقود الغاز مع إسبانيا.

3- الجزائر ستحترم التزاماتها مع إسبانيا مع العمل على تطبيق زيادات في أسعار الغاز خاصة وأن العقود معها تحتوي على بنود تعاقدية تنص على مراجعة الأسعار بشكل دوري وفقاً لتطورات السوق.

وكان الخط المار عبر المغرب العربي-أوروبا يحمل ما يصل إلى 13500 مليون متر مكعب من الغاز الجزائري إلى اسبانيا كل عام ومن خلال خط أنابيب الغاز الوحيد ميد غاز تزود الجزائر إسبانيا بحوالي 8000 مليون حتى لو زادت طاقته سيصل إلى ما يقرب من 11000 مليون.

4- الجزائر “ستوجه علاقاتها تجاه بعض الشركاء في جنوب أوروبا الذين استثمروا في الجزائر والذين حافظوا على علاقات تقليدية ممتازة معها”.

5- إسبانيا حاولت في بداية الخريف أن “لا يتم غلق الأنبوب المار عبر المغرب إلى أوروبا” كما قدمت ويندي شيرمان، المصنفة الثانية في وزارة الخارجية الأمريكية، نفس الطلب عندما استقبلها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في 10 مارس الجاري، وقالت إنها فعلت ذلك نيابة عن إسبانيا وفرنسا، لكنها تلقت ردا سلبيا.

6- الجدول الجديد لعودة الرحلات بين الجزائر وعدة وجهات دولية “لا يشمل إسبانيا”، بينما كانت تربط الجزائر بالمدن الإسبانية ما يصل إلى أربعة مطارات.

كما نشرت الصحيفة تعليق سفير جزائري سابق عن موقف الجزائر من التغير الإسباني قوله “إذا كان لدينا في أكتوبر سبب وجيه لحرمان المغرب من الغاز الجزائري وإغلاق خط أنابيب الغاز بين المغرب العربي وأوروبا، فلدينا الآن سبب آخر، وهو توافق الحكومة الإسبانية مع أطروحات المغرب حول الصحراء الغربية “.

وعادت الصحيفة إلى تصريح وزير خارجية إسبانيا بأن “الجزائر شريك استراتيجي وأولوي وموثوق لإسبانيا، كما أنها مورد للغاز”، محاولا طمأنة محاوريه بوصف الرد الجزائري على القرار الإسباني “بالغضب القصير”.