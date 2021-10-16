الجزائر تكون شرطيات ليبيات في إدارة السجون

أعلنت وزارة العدل عن تنظيم دورة تكوينية لفائدة 15 عنصرا نسويا من جهاز الشرطة القضائية الليبية العاملات بإدارة السجون و ذلك خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 26 أكتوبر الجاري.

وأوضحت وزارة العدل في بيان لها، أن الدورة التكوينية تندرج في إطار التعاون الوثيق الذي يربط وزارة العدل-المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج- ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وأضاف البيان أن هذه الدورة التكوينية تتناول موضوع “التكفل بالنساء السجينات وفقا للمعايير الدولية” وتتضمن جملة من المحاور النظرية والتطبيقية ذات العلاقة بموضوعها، وتؤطرها مجموعة من الكفاءات الجزائرية في قطاع السجون وفق أحدث الطرق البيداغوجية، وتتضمن هذه الدورة التكوينية زيارة ميدانية للمؤسسة العقابية بسكيكدة قصد الإطلاع على طرق تنظيمها وتسييرها.

تهدف هذه الدورة إلى اكتساب الموظفات المشاركات للمعارف العلمية والمهارات العملية وفقا للمعايير الدولية، مما سيساهم في ترقية نوعية التكفل بالنساء المحبوسات بليبيا الشقيقة وبوجه عام في إصلاح المنظومة العقابية الليبية.