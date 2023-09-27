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الجزائر تكوّن دبلوماسيين شباب من 20 دولة إفريقية

الشروق أونلاين
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الجزائر تكوّن دبلوماسيين شباب من 20 دولة إفريقية
ح.م
جانب من ختام الدورة التكوينية

أشرف وزير الخارجية أحمد عطاف يوم الأربعاء، على اختتام  الدورة التكوينية الأولى، لدبلوماسيين من عدّة دول إفريقية، بمعهد الدبلوماسية والعلاقات الدولية في الجزائر.

وحسب ما ذكره بيان للوزارة، فقد شارك في هذه الدورة دبلوماسيون شباب، من أكثر من 20 سفارة إفريقية معتمدة لدى الجزائر.

وأعرب الوزير عطاف في كلمته بالمناسبة، عن تطلّعه لأن “تسهم هذه الخطوة في تكوين نواة منظومة إفريقية مشتركة للعمل الدبلوماسي”.

وقال عطاف:”إننا نؤكد عزمنا وتطلعنا لترسيخ هذه المبادرة وتوسيعها ونشرها على أكبر نطاق ممكن. لتغذية وتنمية روح التعاون بين القيادات الدبلوماسية الإفريقية الشابة”.

كما نوّه الوزير بـ”المكانة المركزية التي طالما حرصت الجزائر على إيلائها لانتمائها الإفريقي، ضمن أبرز وأهم أولويات سياستها الخارجية”.

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