الجزائر تلتزم بإنجاح الطبعة السابعة لـ”الشان”

بطولة إفريقيا للاعبين للمحليين 2022:

قبل أقل من مائة يوم عن بداية الطبعة السابعة للبطولة الافريقية للأمم للاعبين المحليين 2022 (المؤجلة إلى 2023)، المقررة بالجزائر (13 جانفي- 4 فيفري)، انطلق العد التنازلي للمنافسة من خلال إجراء عملية القرعة الخاصة بهذه الدورة بدار الاوبيرا بأولاد فايت بالجزائر العاصمة.

وبعد أربع سنوات من اختيارها البلد المنظم للنسخة السابعة لـ”الشان”، دخلت الجزائر في الأجواء التنظيمية للمنافسة، التي تمثل أول موعد كروي هام يحتضنه البلد منذ كأس إفريقيا للأمم 1990.

وعرف حفل القرعة حضور أعضاء من الحكومة، رئيس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، جوزيف موتسيبي، بالإضافة إلى نجوم سابقين للمنتخب الوطني على غرار رابح ماجر، لخضر بلومي، دزيري بلال والحارس لوناس قواوي.

وخلال حفل القرعة، أكد رئيس الاتحادية الجزائرية (فاف)، جهيد زفيزف، لكل الفاعلين في الكرة الإفريقية التزام الدولة الجزائرية بإنجاح الطبعة السابعة لـ”الشان”.

من جهته، اغتنم مسؤول الكاف، باتريس موتسيبي، الفرصة للإعلان الرسمي عن فتح باب الترشح أمام الدول الإفريقية الراغبة في احتضان نهايات كأس إفريقيا للأمم (كان-2025) بعد سحبها من غينيا، لعدم جاهزية البنى التحتية في هذا البلد، كما عبر موتسيبي عن “تفاؤله” في قدرة الجزائر أن تنظم “دورة استثنائية وتاريخية”.

وتابع ممثلو المنتخبات المعنية بـ”الشان” عملية القرعة، التي أسفرت عن تواجد الجزائر في المجموعة الأولى رفقة ليبيا، إثيوبيا والموزمبيق، حيث ستجرى لقاءاتها بالملعب الجديد ببراقي (العاصمة).

ولأول مرة تم رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 18، حيث وزعت الفرق على خمس مجموعات، ثلاثة منها تضم أربعة منتخبات (الأولى والثانية والثالثة)، فيما تحتوي المجموعتين الرابعة والخامسة ثلاثة منتخبات.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني عن المجموعات الثلاث الأولى، فيما يتأهل متصدرا المجموعتين الرابعة والخامسة إلى الدور ربع النهائي.

يذكر أن المنافسة ستجرى على ملاعب براقي بالعاصمة، 5 جويلية بالعاصمة، ميلود هدفي بوهران والشهيد حملاوي بقسنطينة.