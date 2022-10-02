-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
بطولة إفريقيا للاعبين للمحليين 2022:

الجزائر تلتزم بإنجاح الطبعة السابعة لـ”الشان”

ع. ع
  • 10
  • 0
الجزائر تلتزم بإنجاح الطبعة السابعة لـ”الشان”

قبل أقل من مائة يوم عن بداية الطبعة السابعة للبطولة الافريقية للأمم للاعبين المحليين 2022 (المؤجلة إلى 2023)، المقررة بالجزائر (13 جانفي- 4 فيفري)، انطلق العد التنازلي للمنافسة من خلال إجراء عملية القرعة الخاصة بهذه الدورة بدار الاوبيرا بأولاد فايت بالجزائر العاصمة.

وبعد أربع سنوات من اختيارها البلد المنظم للنسخة السابعة لـ”الشان”، دخلت الجزائر في الأجواء التنظيمية للمنافسة، التي تمثل أول موعد كروي هام يحتضنه البلد منذ كأس إفريقيا للأمم 1990.

وعرف حفل القرعة حضور أعضاء من الحكومة، رئيس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، جوزيف موتسيبي، بالإضافة إلى نجوم سابقين للمنتخب الوطني على غرار رابح ماجر، لخضر بلومي، دزيري بلال والحارس لوناس قواوي.

وخلال حفل القرعة، أكد رئيس الاتحادية الجزائرية (فاف)، جهيد زفيزف، لكل الفاعلين في الكرة الإفريقية التزام الدولة الجزائرية بإنجاح الطبعة السابعة لـ”الشان”.

من جهته، اغتنم مسؤول الكاف، باتريس موتسيبي، الفرصة للإعلان الرسمي عن فتح باب الترشح أمام الدول الإفريقية الراغبة في احتضان نهايات كأس إفريقيا للأمم (كان-2025) بعد سحبها من غينيا، لعدم جاهزية البنى التحتية في هذا البلد، كما عبر موتسيبي عن “تفاؤله” في قدرة الجزائر أن تنظم “دورة استثنائية وتاريخية”.

وتابع ممثلو المنتخبات المعنية بـ”الشان” عملية القرعة، التي أسفرت عن تواجد الجزائر في المجموعة الأولى رفقة ليبيا، إثيوبيا والموزمبيق، حيث ستجرى لقاءاتها بالملعب الجديد ببراقي (العاصمة).

ولأول مرة تم رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 18، حيث وزعت الفرق على خمس مجموعات، ثلاثة منها تضم أربعة منتخبات (الأولى والثانية والثالثة)، فيما تحتوي المجموعتين الرابعة والخامسة ثلاثة منتخبات.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني عن المجموعات الثلاث الأولى، فيما يتأهل متصدرا المجموعتين الرابعة والخامسة إلى الدور ربع النهائي.

يذكر أن المنافسة ستجرى على ملاعب براقي بالعاصمة، 5 جويلية بالعاصمة، ميلود هدفي بوهران والشهيد حملاوي بقسنطينة.

مقالات ذات صلة
مدرب لا يُحبّ المسلمين وبوداوي يُصرّ على صوم رمضان

مدرب لا يُحبّ المسلمين وبوداوي يُصرّ على صوم رمضان

محرز يبقى الورقة الرابحة الأولى للمنتخب الوطني

محرز يبقى الورقة الرابحة الأولى للمنتخب الوطني

بِالفيديو: هدف الجزائري مزيان هل هو الأسرع في تاريخ كرة القدم؟

بِالفيديو: هدف الجزائري مزيان هل هو الأسرع في تاريخ كرة القدم؟

هذا ما قاله مدرب براست عن بلايلي

هذا ما قاله مدرب براست عن بلايلي

بِالفيديو: بن سبعيني يُسجّل لكن ضد مرماه!

بِالفيديو: بن سبعيني يُسجّل لكن ضد مرماه!

الوزير سبقاق: الجزائر تملك كلّ المُؤهّلات لِاحتضان “كان” 2025

الوزير سبقاق: الجزائر تملك كلّ المُؤهّلات لِاحتضان “كان” 2025

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد