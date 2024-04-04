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اقتصاد

الجزائر تلتزم بتخفيض إنتاجها النفطي إلى غاية جوان القادم

الشروق أونلاين
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الجزائر تلتزم بتخفيض إنتاجها النفطي إلى غاية جوان القادم

أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب التزام الجزائر بالحفاظ على التخفيض الطوعي والإضافي لإنتاجها إلى غاية جوان القادم.

وقال عرقاب لدى مشاركته في أعمال الاجتماع الـ 53 للجنة الوزارية المشتركة للمراقبة لأوبك وغير أوبك، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد “من خلال السعي إلى تعديل مستويات إنتاجنا بشكل جماعي وفردي، تمكنا تدريجياً من استعادة الظروف اللازمة لسوق نفط أكثر استقراراً وأقل عرضة للتقلبات”.

وتابع الوزير: “الوزراء الأعضاء في اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة يتابعون باستمرار تطور أساسيات سوق النفط خلال الأشهر المقبلة كون الوضع الاقتصادي العالمي على المدى القريب لا يزال غير مؤكد، حيث تتباين التوقعات بشكل كبير مع وجود فجوات كبيرة في النمو الاقتصادي من منطقة إلى أخرى”.

ولاحظ عرقاب أنّ حالة عدم اليقين هذه، يمكن أن تؤثر على نمو الطلب العالمي على النفط رغم تزويد السوق بالإمدادات الكافية.

وشهد الاجتماع المذكور مناقشة الوزراء الوضع الحالي لسوق النفط العالمية وآفاق تطوره على المدى القصير، كما قام أعضاء اللجنة بتقييم مستوى الامتثال لالتزامات الحد من الإنتاج لدول أوبك+ لشهري جانفي وفيفري 2024.

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