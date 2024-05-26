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الجزائر تمثل القارة الافريقية بأكبر وفد في ملتقى “فيفا تيك”

الشروق أونلاين
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الجزائر تمثل القارة الافريقية بأكبر وفد في ملتقى “فيفا تيك”

 عرف ملتقى “فيفا تكنولوجي” أكبر ملتقى للتكنولوجيا في أوروبا، والذي تنظمه شركة “Publicis” والمجموعة الإعلامية  “Les Echos -Le Parisien”،  مشاركة 60 شركة جزائرية ناشئة وهي أكبر مشاركة للقارة الأفريقية في هذا الملتقى.

وتضمنت المشاركة الجزائرية في هذا الملتقى السنوي الثامن، والمنعقد في باريس، خلال الفترة الممتدة بين 22 و 25 ماي الجاري، عديد المجالات الرقيمة، على غرار تكنولوجيا التعليم والتكنولوجيا المالية والتكنولوجية الحيوية والتكنولوجيا الزراعية، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والتجارة الالكترونية، حيث تمكنت العديد من الشركات الجزائرية المشاركة، من إبرام عقود مع شركات ومستثمرين، كما تحصل بعضهم على وعود لجمع التمويل.

للإشارة، أصبح ملتقى فيفا تيك أحد الأحداث الرائدة في العالم في مجال التكنولوجيا، وبات ينافس معرض الإلكترونيات الاستهلاكية التاريخي في مدينة “لاس فيغاس” الأمريكية، حيث من المتوقع ان يشارك فيه وزير الخارجية الامريكي السابق، جون كيري، ومديرة شركة “اكس” ليندا ياكارينو، وفق ما نقلته إذاعة مونتيكارلو الدولية.

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