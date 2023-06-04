الجزائر تمدّد خفضها الطوعي لإنتاج النفط حتى نهاية 2024

قررت الجزائر تمديد خفضها الطوعي لإنتاج النفط، بمقدار 48 ألف برميل يوميًا، لمدة عام إضافي. ليستمرّ حتى نهاية شهر ديسمبر من العام المقبل 2024.

ويأتي هذا القرار، حسب بيان لوزارة الطاقة والمناجم، كإجراء احترازي لدعم الأسواق، بالتنسيق مع الدول المشاركة في اتفاق “أوبك +”.

وشارك وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يوم الأحد، في أعمال الاجتماع الـ49 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة، والاجتماع الوزاري الـ35 لدول “أوبك +”.

وتهدف هذه الاجتماعات، إلى مناقشة وتقييم ظروف وآفاق التطور قصير المدى لسوق النفط العالمي، يضيف ذات البيان.

وأعلنت الجزائر في أفريل الماضي، إلى جانب منتجين آخرين، المبادرة بتخفيض طوعي لإنتاجها من النفط، بداية من شهر ماي 2023.

وكان مقررا أن تمتدّ فترة تطبيق هذا الخفض الطوعي للإنتاج، بين بداية ماي ونهاية العام 2023. قبل أن يتمّ تمديده عاما إضافيا، إلى نهاية 2024.

السعودية تخفض إنتاجها من النفط بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا

من جهتها، ستقوم السعودية بتنفيذ تخفيض تطوعي إضافي في إنتاجها من البترول الخام، مقداره مليون برميل يوميًا.

ويبدأ خفض الإنتاج السعودي الإضافي في شهر جويلية المقبل. على أن يمتدّ لمدة شهر واحد قابلة للتمديد.

بناء على ذلك، سيتراجع إنتاج المملكة للنفط إلى 9 ملايين برميل يوميًا، بعد أن يبلغ مجموع خفضها الطوعي للإنتاج 1.5 مليون برميل يوميًا.

كما أعلنت الإمارات عن تمديد خفضها الطوعي لإنتاج النفط البالغ 144 ألف برميل يوميًا، حتى نهاية شهر ديسمبر 2024.

وكشف وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أيضا، عن تمديد روسيا لخفضها الطوعي لإنتاج النفط، البالغ 500 ألف برميل يوميا، لنفس المدة.

وتضمّ مجموعة “أوبك +” أعضاء منظمة أوبك على غرار الجزائر والسعودية، إلى جانب منتجين من خارج المنظمة من قبيل روسيا.