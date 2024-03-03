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اقتصاد

الجزائر تمدّد خفض إنتاجها من النفط حتى نهاية جوان

الشروق أونلاين
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الجزائر تمدّد خفض إنتاجها من النفط حتى نهاية جوان
أرشيف
سوناطراك

ستقوم الجزائر بتمديد خفض إنتاجها من النفط، بمقدار 51 ألف برميل يوميًا، حتى نهاية جوان 2024، حسب ما ذكره بيان لوزارة الطاقة والمناجم يوم الأحد.

وبناء على هذا القرار، المتخذ بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك +، سيستمرّ إنتاج الجزائر من النفط عند مستوى 908 آلاف برميل يوميًا.

“وبعد ذلك، ودعماً لاستقرار السوق، ستتم إعادة كميات الخفض الإضافي هذه بالتدريج، حسب أوضاع السوق”، يضيف ذات البيان.

ويعتبر هذا الخفض، إضافيا إلى الخفض التطوعي البالغ 48 ألف برميل يوميًا، الذي سبق أن أعلنت عنه الجزائر في أفريل 2023م، ليستمرّ حتى نهاية ديسمبر 2024.

ويهدف هذا الخفض التطوعي الإضافي، لتعزيز الجهود الاحترازية، التي تبذلها دول أوبك +، من أجل دعم استقرار أسواق النفط وتوازنها، يذكّر البيان.

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