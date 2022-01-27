الجزائر تمنح تونس مليون جرعة من اللقاح المضاد لكورونا

قررت الجزائر منح تونس، مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 دعما لجهودها في مكافحة الجائحة.

وتم الخميس، بالقاعدة الجوية بوفاريك بالناحية العسكرية الأولى شحن ونقل على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الجزائرية، بإتجاه مطار قرطاج بتونس، مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 منحتها الجزائر إلى تونس دعما لجهودها في مكافحة الجائحة.

بيان وزارة الدفاع :

في إطار العمل التضامني النبيل الذي يعكس متانة العلاقات الأخوية التاريخية بين الشعبين الجزائري والتونسي وتجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تم اليوم الخميس 27 جانفي 2022، بالقاعدة الجوية بوفاريك بالناحية العسكرية الأولى شحن ونقل على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الجزائرية، بإتجاه مطار قرطاج/ تونس، (1.000.000) مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 منحتها الجزائر إلى تونس دعما لجهودها في مكافحة الجائحة.

هذه العملية تؤكد حرص الجزائر على تعزيز العلاقة المتينة بين البلدين وتزيد في ترسيخ قيم التآزر والتضامن القائمة بين الشعبين الشقيقين.