الجزائر تمنح رئيس البنك الإفريقي “وسام الصداقة للملكية الفكرية”

مريم.ز
  • 89
  • 0
 شهدت أوبرا الجزائر “بوعلام بسايح”، مساء الجمعة، حفلا موسيقيا ضخما في إطار فعاليات المعرض الإفريقي للتجارة البينية “IATF 2025″، تخلله حدث مميز تمثل في تكريم رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد ، بينيديكت أوراما، بـ”وسام الصداقة للملكية الفكرية”.

وسلّم الوسام وزير الثقافة والفنون، زهير بللو، بحضور الفنانة الجنوب إفريقية الأسطورية إيفون تشاكا تشاكا، المعروفة بلقب “أميرة إفريقيا”، إلى جانب نائب رئيس الكونفدرالية الدولية لجمعيات المؤلفين والملحنين، وبالشراكة مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

ويعد هذا الوسام، الذي يسلم للمرة الأولى في حدث قاري بهذا الحجم، خطوة بالغة الأهمية ورسالة رمزية قوية تعكس التزام البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بدعم حقوق المؤلف والمبدعين، باعتبارها ركيزة أساسية في تنمية الصناعات الإبداعية بالقارة السمراء.

كما أن منح “وسام الصداقة للملكية الفكرية” في إطار أكبر تظاهرة إفريقية تحتضنها الجزائر، يعكس الإرادة المشتركة للمؤسسات الثقافية والاقتصادية الإفريقية في جعل الإبداع محركا للتكامل الإقليمي وأداة لتعزيز السيادة الثقافية للقارة.

