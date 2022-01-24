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الجزائر تمنح 400 ألف جرعة من لقاح سينوفاك لمالي

الشروق أونلاين
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الجزائر تمنح 400 ألف جرعة من لقاح سينوفاك لمالي

إنطلقت بالقاعدة الجوية بوفاريك بالناحية العسكرية الأولى، الاثنين، عملية شحن ونقل مساعدات إنسانية متكونة من 108 طن من المواد الغذائية و400 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 من نوع سينوفاك، موجهة على مراحل لدولة مالي.

بيان وزارة الدفاع

في إطار تضامن الجزائر مع دول الجوار، إنطلقت اليوم الإثنين 24 جانفي 2022، بالقاعدة الجوية بوفاريك بالناحية  العسكرية الأولى، عملية شحن ونقل مساعدات إنسانية متكونة من 108 طن من المواد الغذائية و400 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 من نوع سينوفاك، موجهة على مراحل لدولة مالي الشقيقة، على متن طائرات شحن عسكرية تابعة للقوات الجوية الجزائرية، في اتجاه مطار باماكو بمالي.

عرفت المرحلة الأولى من هذه المساعدات الإنسانية المقدمة من طرف الهلال الأحمر الجزائري لفائدة الهلال الأحمر المالي، شحن 23 طن من المواد الغذائية و300 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 من نوع سينوفاك.

هذه الهبة التضامنية تهدف إلى تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمالي.

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