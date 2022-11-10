الجزائر تنال شرف أمرَين غير مسبوقَين في تاريخ الكرة الإفريقية

نالت الجزائر شرف أمرَين غير مسبوقَين انفردت بهما في تاريخ كرة القدم الإفريقية، والمنافسات القارّية تحديدا.

وتستضيف الجزائر بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، ما بين الـ 13 من جانفي والـ 4 من فيفري 2023.

ولِأوّل مرّة وفي نسخة الجزائر، ستُجرى منافسة “الشان” بِحضور 18 منتخبا محلّيا، بعد أن انطلقت البطولة بِمشاركة 8 فرق ثم 16 منتخبا.

وتُنظّم الجزائر كذلك بطولة إفريقيا أشبال، ما بين الـ 8 والـ 30 من أفريل 2023.

ولِأوّل مرّة أيضا وفي طبعة الجزائر، ستُقام منافسة “كان” أقلّ من 17 سنة بِحضور 12 منتخبا، بعدما كانت المشاركة تقتصر على 8 فرق فقط.