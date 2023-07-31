الجزائر تنتج 800 نوعية من التمور على رأسها “دقلة نور”

وزارة الفلاحة تعلن عن تنظيم صالون دولي للترويج لها

أكدت وزارة الفلاحة، الإثنين، إن الجزائر لديها أكثر من 800 نوعية من التمور وتحتل أيضا المرتبة الأولى من حيث النوعية على غرار دقلة نور ذات الجودة العالية والعالمية، مؤكدة على ضرورة التعريف بالمنتج الوطني وكذا إقامة شراكات للرفع من الصادرات.

وأعلن بيان للوزارة أن الغرفة الوطنية للفلاحة ستنظم الصالون الدولي للتمور بالجزائر من 01 إلى 04 نوفمبر 2023 بقصر المعارض، الصنوبر البحري سافكس، مشيرة إلى أن هذا الحدث المهم يرمي بالأساس إلى التعريف بالمنتج الوطني لشعبة التمور والترويج له وسيشكل دعما أساسيا لهذه الشعبة، كما سيسمح بالتموقع في السوق الدولية وكذا تعزيز الشراكة والتعاون للرفع من الصادرات في مجال شعبة التمور.

وحسبها، فالجزائر تحتل مكانة جد مهمة في شعبة التمور من بين الدول المنتجة والمصدرة للتمور في العالم، حيث لديها أكثر من 800 نوعية من التمور وتحتل أيضا المرتبة الأولى من حيث النوعية على غرار دقلة نور ذات الجودة العالية والعالمية.

وأوضحت أن هذه التظاهرة الاقتصادية تهدف إلى ترقية التمور الجزائرية، لاسيما دقلة نور وكذا إتاحة فرص الاستثمار من خلال اللقاءات بين مختلف الفاعلين في شعبة التمور، كما تسعى الغرفة الفلاحية من خلال هذه الاحتفالية أيضا إلى تثمين منتج التمور كمصدر لمداخيل إضافية من العملة الصعبة وتنويع الصادرات.