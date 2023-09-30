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الجزائر تنتخب بالإجماع لعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الشروق أونلاين
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الجزائر تنتخب بالإجماع لعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أرشيف
الوكالة الدولية للطاقة الذرية

انتخبت الجزائر يوم السبت بالإجماع، لعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في الفترة الممتدة بين 2023 و2025.

وجرى انتخاب الجزائر في مجلس المحافظين، خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في دورته الـ67 بفيينا.

وقد حظي ترشيح الجزائر لعضوية المجلس بدعم المجموعة الإفريقية للمندوبين الدائمين لدى المنظمات الدولية بفيينا.

وأكد المندوب الدائم للجزائر بفيينا السفير العربي لطروش في كلمته بالمناسبة، دعم الجزائر لجهود الوكالة في تعزیز استفادة الدول النامية من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

كما أشاد المندوب الدائم بمستوى تنفيذ أنشطة التعاون التقني مع الوكالة. مؤكدا مرافقة الجزائر للوكالة في مسار تقوية قدرات الدول الإفريقية في المجال.

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