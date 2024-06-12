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اقتصاد

الجزائر تنتخب رئيسا لمجلس ادارة الاتحاد الافريقي للبريد  

الشروق أونلاين
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الجزائر تنتخب رئيسا لمجلس ادارة الاتحاد الافريقي للبريد  

انتخبت الجزائر بالإجماع رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد الافريقي للبريد للفترة 2024-2025 خلال أشغال الدورة العادية الثانية والأربعين لمجلس ادارة الاتحاد الجارية أشغالها بأروشا ( تنزانيا).

وأفاد بيان للوزارة أن المكتب الجديد لمجلس الادارة برئاسة الجزائر يضم كلا من بوركينافاسو(النائب الاول للرئيس)، تنزانيا ( النائب الثاني)، إضافة إلى بوتسوانا وبورندي بصفتهما مقرري المكتب.

وتشارك الجزائر خلال هذا الاستحقاق بوفد عالي المستوى برئاسة بارة عبد الوهاب، الأمين العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بحضور السيد أحمد جلال، سعادة سفير الجزائر بتنزانيا، والذي تعرف أشغاله عقد الاجتماعات الخاصة باللجان الاستراتيجية، الفنية والإدارية للاتحاد الإفريقي للبريد وتنظيم عدد من المنتديات واللقاءات في مجال تطوير وضبط الخدمات البريدية لاسيما على ضوء التحولات الرقمية التي تشهدها الدول الافريقية.

كما سيشارك الأمين العام للوزارة ممثلا الوزير كمتحدث رئيسي في أشغال الطاولة المستديرة المنظمة على هامش الاجتماعات لمجلس الادارة حول الاستراتيجية الاقليمية للاتحاد البريدي العالمي للمنطقة الافريقية 2024.

جدير بالذكر أن الاتحاد الافريقي للبريد هو هيئة متخصصة للاتحاد الإفريقي مكلفة بتنسيق نشاطات تطوير الخدمات البريدية في إفريقيا وتنميتها.

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