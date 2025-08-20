-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
وفق بيان توّج أشغال مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي

الجزائر تنتصر لحماية الحق في التعليم بمناطق النزاعات والأزمات

ق. و
  • 82
  • 0
الجزائر تنتصر لحماية الحق في التعليم بمناطق النزاعات والأزمات
ح.م
تعبيرية

جدد مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، في بيان توج أشغال جلسته العلنية، برئاسة الجزائر، والتي انعقدت بأديس أبابا حول موضوع “التعليم في مناطق النزاع في إفريقيا”، التزام الدول الأعضاء بحماية حق التعليم للجميع، خصوصا في مناطق القارة التي تشهد نزاعات وأزمات.
وقد أعرب المجلس عن قلقه الشديد إزاء الآثار الوخيمة للنزاعات القائمة في إفريقيا على واقع التعليم وأنظمته، داعيا، بهذا الشأن، الدول الأعضاء إلى الالتزام بالتطبيق الصارم والفعال للاتفاقيات الدولية والقارية المتعلقة بحماية الأطفال وضمان حقهم الأساسي في التعليم.
كما شدد على ضرورة مضاعفة الجهود الوطنية بما يضمن هذا الحق بصفة عادلة ومنصفة للجميع ويكفل حماية الأنظمة والمؤسسات التعليمية من تبعات حالات عدم الاستقرار والنزاعات المسلحة في القارة.
وأكد أيضا على ضرورة تعزيز الجهود الرامية إلى حماية الأطفال في حالات النزاع وكذا توفير الدعم اللازم لمعالجة إشكالية ضمان الحق في التعليم والتمدرس بمن في ذلك للأطفال الموجودين في مخيمات اللاجئين بالقارة.
كما ثمن مجلس السلم والأمن المساهمة القيمة التي قدمها البروفيسور محمد بلحسين، مفوض الاتحاد الإفريقي السابق للتعليم والعلم والتكنولوجيا والابتكار، وكذا العمل المنجز في إطار موضوع الاتحاد الإفريقي لسنة 2024 المخصص للتعليم، في سبيل تطوير نظم التعليم وتنمية الكفاءات في إفريقيا.

مقالات ذات صلة
8 تدخلات جراحية كبرى لتغطية الجلد لضحايا الحروق بمستشفى عنابة

8 تدخلات جراحية كبرى لتغطية الجلد لضحايا الحروق بمستشفى عنابة

مطالب بإنشاء مجلس أعلى وطني للوقاية من حوادث المرور!

مطالب بإنشاء مجلس أعلى وطني للوقاية من حوادث المرور!

وهران.. 12 جريحا في حادث انحراف حافلة واصطدامها بجدار(فيديو)

وهران.. 12 جريحا في حادث انحراف حافلة واصطدامها بجدار(فيديو)

تغيير التوجيه الجامعي.. إعلان هام لحاملي البكالوريا الجدد

تغيير التوجيه الجامعي.. إعلان هام لحاملي البكالوريا الجدد

بالصور.. هذه حصيلة العمليات الأسبوعية للجيش

بالصور.. هذه حصيلة العمليات الأسبوعية للجيش

“عدل 3”: تمديد آجال تحميل الطعون إلى 6 سبتمبر

“عدل 3”: تمديد آجال تحميل الطعون إلى 6 سبتمبر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد