الجزائر تنجح في امتحان “الشان” بِعلامة ممتاز

سلّم الوزير الأوّل أيمن بن عبد الرحمان سهرة السبت المنتخب المحلّي السنيغالي كأس إفريقيا لِهذه الفئة.

حدث ذلك بِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي، الذي احتضن نهائي بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، بين المنتخبَين الجزائري والسنيغالي.

ومنح الوزير الأوّل أيمن بن عبد الرحمان أيضا لاعبي المنتخب المحلّي الجزائري الميداليات الفضّية لـ “شان” 2023.

وحضر إلى جانب الوزير الأوّل أيمن بن عبد الرحمان، رئيس “الكاف” باتريس موتسيبي، والرّجل الأوّل في اتحاد الكرة الجزائري جهيد زفيزف، وشخصيات أخرى.

وهكذا نجحت الجزائر بِامتياز في تنظيم إحدى أكبر التظاهرات الرياضية في القارّة السّمراء، بعد أن سخّرت إمكانيات مادّية وتكنولوجية وبشرية مُعتبرة، فضلا عن ملاعب عالمية، ومراكز تدريب عالية الجودة، وفنادق وعناية طبّية ووسائل نقل وجمهور وجوانب أخرى، سَتُكتب بِأحرف من نور وذهب في سجّل الجزائر.