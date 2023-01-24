“الجزائر تنجح في تنظيم أحسن طبعة في تاريخ البطولة”

الإعلاميون الأجانب انبهروا بما شاهدوه خلال "الشان"..

أجمع الصحافيون المكلفون بتغطية شان 2022 الإعلام على إبداء إعجابهم بمستوى تنظيم الدورة وبجودة المنشآت التي سخرتها الدولة الجزائرية من اجل ضمان نجاح الحدث الكروي وأهم من هذا، حرصها على ضمان راحة ضيوف الجزائر من خلال الاهتمام بكل الجوانب الأخرى المتعلقة بالأمن والنقل والإيواء والتأطير وغيرها من المجالات الأخرى المرتبطة ب ‘شان’ الجزائر.

وفي هذا السياق، أعرب المراسل الخاص لإذاعة فرنسا الدولية، ماركو مارتينز عن إعجابه بدورة الجزائر قائلا: “لحد الآن تابعت مجريات الدورة بالجزائر العاصمة ووهران وانطباعاتي جيدة جدا (…) لجنة التنظيم تبذل قصارى جهدها من أجل تسهيل مهام الجميع بما فيهم الإعلاميين (…) المنافسة تسير بشكل جيد وليس لدينا أي تحفظ، بل على العكس لا يسعنا إلا تقديم الشكر للسلطات الجزائرية على حسن استقبالها لكل الوفود”. وأضاف الإعلامي: “بإفريقيا، كنت دوما احمل هاجس صعوبة التنقل بين الملاعب أو صعوبة العمل من الملاعب التي تكون غالبا مفتقرة للخدمات اللازمة. لكن بالجزائر تفاجأت بجودة الخدمات وبجاهزية جميع المنشآت، على الأقل الملاعب الأربعة المختارة لاستضافة المقابلات”، مستطردا: “الجزائر سخرت كل الظروف والإمكانيات لإنجاح الطبعة وأبانت عن قدرات تؤهلها لاحتضان اكبر المنافسات”.

كما أبدت صحفية جمهورية الكونغو الديمقراطية، غراس دياكوباما التي تعمل لحساب الموقع الإعلامي “مبوت.سي.دي “بالمناسبة سعادتها الكبيرة بحفاوة الاستقبال وظروف الإيواء والنقل والأمن، بالإضافة إلى التسهيلات الكبيرة التي وفرت للصحفيين ومختلف وفود المنتخبات المشاركة”. أما صحفي إذاعة الشباب ‘اف.ام’ الليبية، عاين فيصل فقال إن الجزائر، “بعد نجاحها الملفت في تنظيم الألعاب المتوسطية (وهران 2022)، ها هي تتألق مرة أخرى، من خلال توفيرها لملاعب ومنشآت عالمية اكتسبت من خلال ذلك نقاط أخرى مستحقة في إطار مسعاها لاحتضان كأس إفريقيا للأمم 2025 (…) فالملاعب التي شهدناها تستجيب للمعايير الدولية (…) وصدى طبعة الجزائر وصل إلى أبعد الحدود (…) صراحة أبهرنا بالتنظيم والمنشآت، وأهم من هذا كله، حفاوة الاستقبال.. أحرص على تهنئة الجزائر على هذا التنظيم الرائع”. وفي سياق متصل، أكد بريس ميليان من الإذاعة الإيفوارية أن “تنظيم شان-الجزائر هو ممتاز بكل المقاييس”، مبرزا: “الارتياح الكبير الذي سجله لدى مختلف وفود المنتخبات الإفريقية التي تقرب منها (…) لقد حصلت على بطاقة اعتمادي في ظرف بضعة ثوان.. وهذا الأمر لم نتعود عليه في المنافسات التي تنظمها الكاف (…) اليوم لا يسعني إلا الإشادة بتنظيم الجزائر الذي فاق كل التوقعات”.

وقال أيضا: “هنا، بعنابة، أو بالمدن الأخرى المعنية بالدورة، أنا متيقن من أن الناس ودودون جدا (…) الجمهور أحدث الاستثناء بحضوره القوي رغم برودة الطقس والأمطار الغزيرة (…) فعلا، إنه جمهور مميز يحرص على التواجد حتى في المقابلات التي لا يكون فيها المنتخب الجزائري طرفا فيها (…) إنه بحق جمهور رياضي ساهم مساهمة فعالة في جعل دورة الجزائر استثنائية”. وفي نفس الاتجاه، اختصر الصحفي ايليونو ايوكيتاه من إذاعة وتلفزيون الكاميرون، انطباعه بكلمة واحدة: “أنا منبهر” بكل الأمور الجميلة التي نعيشها بوهران (…) فعلا الجزائر في القمة (..) لقد حظينا باستقبال حار وتمت معاملتنا بشكل راق (…) مهما وصفت الأمر، لا يمكننني أن أعبر عن مدى إعجابي وامتناني لحسن الضيافة وطيبة الشعب الجزائري”. وختم يقول: “الملعب جميل والتأطير رائع والنقل متوفر والخدمات ممتازة. صراحة الجزائر أعطت لمنافسة ‘الشان’ بعدا عالميا”.