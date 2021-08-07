الجزائر تنجح في “مراجعة” منح إسرائيل صفة مراقب بإفريقيا

القضية على جدول أعمال المجلس التنفيذي للإتحاد

سيتم إدراج القرار الأخير لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، بمنح صفة مراقب للكيان الصهيوني لدى المنظمة القارية ضمن جدول أعمال المجلس التنفيذي المقبل للاتحاد الإفريقي، حسب ما أفاد به أمس بيان للمفوضية.

وأعرب موسى فقي عن رغبته في “إدراج التحفظات التي أبدتها الدول الأعضاء للاتحاد الإفريقي بخصوص هذا القرار ضمن جدول أعمال المجلس التنفيذي المقبل للاتحاد الإفريقي”، يوضح البيان.

للتذكير، اعترضت سبع مندوبيات دائمة لدى الإتحاد الإفريقي في أديس أبابا، الثلاثاء الفارط، على منح مفوضية الاتحاد إسرائيل صفة عضو مراقب لدى الهيئة الأفريقية.

وجاء في مذكرة شفوية أرسلتها سفارات كل من الجزائر ومصر وجزر القمر وتونس وجيبوتي وموريتانيا وليبيا لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي، “نود إخطار المفوضية برفضنا للخطوة التي أقدم عليها رئيسها بشأن مسألة سياسية حساسة وهي منح “إسرائيل” صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي”.

وقالت الدول السبع في مذكرتها: “منذ زمن طويل ومقررات الاتحاد الإفريقي واضحة تعبر عن موقفه الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، والمدين لممارسات إسرائيل بكافة أشكالها في حق الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي تتعارض مع المصلحة العليا للاتحاد وقيمه ومثله ومقرراته”.

كما أعربت هذه الدول السبع عن انشغالاتها بخصوص هذه الخطوة المنافية لانشغالات الدول الأعضاء ومعايير منح صفة مراقب ونظام الاعتماد لدى المنظمة التي اعتمدها المجلس التنفيذي في جويلية 2005.

للإشارة، فقد كانت الجزائر من الدول السباقة اتلي ردت على قرار المفوضية الإفريقية، وأكدت من خلال وزارة خارجيتها أن قرار الاتحاد الإفريقي، الذي اتخذ دون مشاورات موسعة مسبقة مع جميع الدول الأعضاء، “لا يحمل أية صفة أو قدرة لإضفاء الشرعية على ممارسات وسلوكيات المراقب الجديد، التي تتعارض تماما مع القيم والمبادئ والأهداف المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي”.

س. ع