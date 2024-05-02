الجزائر تنضمّ للاتحاد المتوسطي للمعماريين رسميا

انضمّت الجزائر، ممثلة في الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، بصفة رسمية، إلى الاتحاد المتوسطي للمعماريين.

وشارك رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين حسان مالكية، مرفوقا برئيس لجنة العلاقات الخارجية والإعلام بالهيئة عبد اللطيف يسعد، في الجمعية العامة للاتحاد المتوسطي للمعماريين، المنعقدة يومي 28 و29 أفريل الجاري، في الإسكندرية بجمهورية مصر العربية.

وقد حظي الوفد الجزائري بتكريم خاص، خلال الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ30 لتأسيس الاتحاد المتوسطي للمعماريين، الموافقة لـ30 أفريل 2024.

وعقدت الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، الدورة العادية لمؤتمرها الوطني، يومي 20 و21 أفريل الفارط، بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام في عين البنيان بالعاصمة. أين تمت مناقشة بعض القوانين، ومراجعة نصوص قانونية أخرى، مؤطرة لمهنة المهندس المعماري.

كما عقدت الهيئة، على مدار الشهرين الماضيين، خمسة لقاءات جهوية تحضيرية للمؤتمر الوطني العادي، بكل من بشار، تلمسان، البليدة، عنابة والوادي. قبل الختام بلقاء وطني جمع المجلس الوطني للهيئة برؤساء المجالس المحلية ونوابهم على المستوى الوطني.

وبحسب ما كشفه رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين حسان مالكية، في تصريح سابق لـ”الشروق”، فإن مشاريع القوانين التي تمت مناقشتها خلال الدورة العادية للمؤتمر الوطني، تتعلق أساسا بأخلاقيات المهنة، وضبط طرق ممارسة الهندسة المعمارية، وتحديد ما يتنافى مع المهنة “لتكون الأمور أكثر وضوحا، بتحديد حقوق وواجبات المهندس المعماري بدقة”، يقول المتحدث.