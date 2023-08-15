الجزائر تنضم إلى الإتفاقية الدولية لسلامة الحاويات

إنضمت الجزائر إلى الإتفاقية الدولية لسلامة الحاويات، حسبما صدر في المرسوم الرئاسي رقم 50 من الجريدة الرسمية.

وجاء في هذا المرسوم الرئاسي رقم 23-281 الذي وقع عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون:

في 31 يوليو الماضي تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع كل التحفظات والتصريحات التفسيرية، إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات المحررة بجنيف في 2 ديسمبر 1972 المعدلة.

كما تضمن العدد ذاته من الجريدة الرسمية، مرسوما رئاسيا “يتضمن التصديق على الاتفاق بين الحكومة الجزائرية ومنتدى الدول المصدرة للغاز بشأن مقر معهد أبحاث الغاز لمنتدى الدول المصدرة للغاز، الموقع بالجزائر العاصمة بتاريخ 26 يناير 2023”.