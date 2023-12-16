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اقتصاد

الجزائر تنضم إلى مبادرة التجارة الموجهة مع هذه الدول

الشروق أونلاين
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الجزائر تنضم إلى مبادرة التجارة الموجهة مع هذه الدول

أعلن وزير التجارة، الطيب زيتوني، السبت، عن انضمام الجزائر بشكل رسمي إلى مبادرة التجارة الموجهة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وفي كلمة له خلال اشرافه على افتتاح المنتدى، أعلن الوزير انضمام الجزائر إلى المبادرة التي سيتم من خلالها الشروع في عملية التبادل التجاري بين الجزائر وشركائها بدون قيود جمركية.

وأوضح زيتوني أن العملية تأتي ضمن مسار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والتي انخرط فيها إلى غاية اليوم (تونس، مصر، كينيا، غانا، الكاميرون، روندا، جزر الموريس في انتظار تأكيد إنضمام دولة تنزانيا).

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