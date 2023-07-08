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الجزائر
112 دولة بالجمعية العامة وافقت على قرار الانضمام

الجزائر تنضم رسميا للاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين

مريم زكري
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الجزائر تنضم رسميا للاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين
أرشيف

انضمت الجزائر، السبت، رسميا، إلى الاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين، بعد مصادقة الجمعية العمومية للاتحاد على القرار في اجتماعها بمدينة كوبنهاغن الدنماركية، من 6 إلى 9 جويلية الجاري.
وتمكنت الجزائر عن طريق المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، من إقناع الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء، بأهمية تواجد الجزائر في الهيئة العالمية، وهو ما حدث فعلا، إذ وافقت 112 دولة من الدول المشاركة في الجمعية العامة على انضمام الجزائر.
وحسب المعلومات التي بحوزة “الشروق” فقد شكل تواجد الوفد الجزائري، الممثل بعضوين من أعضاء المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، في أشغال الجمعة العامة للاتحاد الدولي للمعماريين، فرصة للتباحث والنقاش مع عديد الوفود المشاركة من مختلف الدول، خاصة من الدول العربية على غرار تونس، مصر، فلسطين والمملكة العربية السعودية.
وسمحت هذه اللقاءات، بتبادل وجهات النظر حول مهنة الهندسة المعمارية في بلداننا، وكيفيات تطوير برامج التكوين وتبادل الخبرات وخلق فرص العمل، وسبل الرقي بالعلاقات المهنية دوليا وإقليميا.
وفي اتصال مع “الشروق”، قال رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين حسان مالكية، إن انضمام الجزائر للاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين ما هو إلا نتاج عمل وتخطيط من لدن جميع أعضاء المجلس، الذين أرادوا مسايرة النهج الدبلوماسي والحركية الخارجية التي تعرفها الجزائر خلال الثلاثة أعوام الأخيرة، مؤكدا أن “الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين تلتزم بالعمل على تنفيذ رغبة الرئيس تبون وهدفه في جعل الجزائر فاعلا في كل المنظمات الدولية والإقليمية والجهوية”.
وحول الخطوة المستقبلية بعد افتكاك عضوية الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، قال مالكية، إن الجزائر بمكوناتها المعمارية وبزخم محيطها التراثي المبني وبمهندسيها الذين برهنوا محليا ودوليا على أهمية إبداعاتهم المعمارية، لا يمكن إلا أن يكون لها حضور وازن في هيئات المعماريين سواء دوليا أو قاريا أو إقليميا.

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